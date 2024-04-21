الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مسئول سابق فى البنتاجون: الصين تتجسس على أهداف أمريكية

تجسس
تجسس

قال برنت سادلر، مسئول سابق في البنتاجون، إن مدير تحقيقات من الإف بي أي قال إن هناك دلالات على تنفيذ هجمات سيبرانية في الولايات المتحدة قامت بها الصين.

أشار، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن بعض الوثائق التي سربت 1998 بشأن الحرب السيبرانية، كان ضمنها أطر تبين أن القوات العسكرية الصينية انخرطت في هجمات سيبرانية وعمليات تجسس كبيرة وموسعة ضد بعض الأهداف الأمريكية وأفشت أسرارًا نووية.

وأوضح أن القوة السيبرانية التي أعلنت عنها الصين ليست نظامًا جديدًا ولكنه قديم.

وأعلنت الصين، الجمعة، تشكيل قوة عسكرية سيبرانية جديدة لتعزيز قدرتها على "خوض" حروب و"الانتصار" فيها.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إن "قوة الدعم المعلوماتي" ستقدم "دعمًا أساسيًا لتطوير أنظمة شبكات المعلومات بصورة منسقة وتطبيقها".

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البنتاجون هجمات سيبرانية الصين القاهرة الإخبارية الوثائق

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