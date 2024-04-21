الأحد 21 أبريل 2024
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الثقافة

"المهاجر سين" في ضيافة صالون مي مختار الثقافي

غلاف الرواية
غلاف الرواية

المهاجر سين رواية للكاتب شريف العصفوري محور لقاء جديد من لقاءات صالون مي مختار الثقافي، الذي يعقد في الواحدة من بعد ظهر يوم الجمعة المقبل 26 إبريل الجاري.

المهاجر سين في ضيافة صالون مي مختار الثقافي 

يحل الكاتب القاص شريف العصفوري، في ضيافة صالون مي مختار الثقافي، والذي يعقد في رحاب مقهي الفيشاوي بالحسين، في الواحدة من بعد ظهر الجمعة المقبل، في لقاء لمناقشة روايته والصادرة عن دار مصر المحروسة مطلع العام الجاري، تحت عنوان “المهاجر سين”.

ويتناول رواية “المهاجر سين” بالنقد والنقاش والتحليل كل من الكاتب دكتور زين عبد الهادي، المشرف علي مكتبة العاصمة الإدارية، والكاتبة الروائية سلوي بكر، الروائي المستشار أشرف العشماوي والكاتبة مني ماهر وتدير اللقاء الكاتبة الشاعرة مي مختار مؤسسة الصالون.

ورواية المهاجر سين هى الجزء الأول من خماسية مشروع “الهجرة” الروائي الذي يعكف الكاتب شريف العصفوري علي كتابة بقية أجزاءه.

تتناول الرواية “المهاجر سين” الصعوبات التي واجهت جيل كامل فدفعته للهجرة خارج مصر. وبحسب الناشر، تلخص رواية المهاجر سين، الحياة البشرية بين قوسين، القوس الأول هو الهجرة والقوس الثاني هو الانتظار، فإن كان الإنسان يسير في اتجاه أحلامه فإن تجربته تسير في اتجاه الأماكن والأزمنة التي يمر عليها.

في الجزء الأول من خماسية الهجرة والذي يأخذ عنوانه من تجربة جيله المتجسدة في المهاجر سين الذي يروي حكايته المتسمة بالهجرة في كل ركن من أركانها نشهد حياة سخية في مدارات متلاقية من الفن والحرب والحب والسينما والهوية والانفتاح تعبر كلها عن تجربة شخصية تواقة ترغب دومًا في اكتشاف مناط وجودها وسر تفردها.

إطلالة علي مسيرة شريف العصفوري الأدبية

وشريف العصفوري مهندس وكاتب، دشن صالونه الثقافي منذ أكثر من عامين والذي يعقد شهريا في رحاب نادي الصيد المصري.

فضلاً عن روايته “المهاجر سين”، سبق وصدر له العديد من الأعمال الأدبية والتي توزعت بين السرد القصصي والسرد الروائي، نذكر من بينها، روايات: تسالونيكي ــ مسبار الخلود ــ عودة عوليس ــ مقهى براديسو وفي السرد القصصي صدر له مجموعات: رؤى وروايات ــ زيارة لظل شجرة.

المهاجر سين صالون مي مختار الثقافي الكاتب شريف العصفوري الكاتب أشرف العشماوي الكاتبة سلوى بكر دكتور زين عبد الهادي

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