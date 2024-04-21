محافظ الغربية: 90% هى نسبة الإنجاز في تنفيذ مستشفى طنطا الجديد

أكد د.طاق رحمي، محافظ الغربية أنه يتابع بشكل يومي الأعمال في مستشفى طنطا العام الجديد للانتهاء منها، وإدخالها الخدمة لتدعيم القطاع الطبي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة التخصصات الطبية.

جاء ذلك خلال متابعتة استمرار اعمال المرافق في مستشفى طنطا العام حيث بلغ حجم التنفيذ نحو 94٪؜، وتقام المشفى على مساحة 13 ألف متر مربع ويضم 11 غرفة عمليات و31 ماكينة غسيل كلوي، و21 عيادة خارجية، و4 غرف رعاية مركزة.

محافظ الغربية يتفقد أعمال توريد واستلام القمح خلال زيارته المفاجئة لشونة محلة أبو علي وشونة سمنود المركزية

وتابع محافظ الغربية جولاته الميدانية لمتابعة سير وانتظام العمل داخل مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة. والتي بدأت من يوم 15/4/2024، في أماكن تجميع وتخزين محصول القمح بالصوامع والشون للاطمئنان على تذليل كافة العقبات والتسليم في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظًا على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.

بدأت الجولة بتفقد محافظ الغربية، عملية تسليم الأقماح، في أماكن تجميع وتخزين محصول القمح بالمحلة، منها شونة الفاخر بمحلة أبو علي بسعة تخزينية تصل إلى 9600 طن وفي سمنود تفقد المحافظ مركز التجميع المركزي بسمنود والذي تبلغ سعته التخزينية 6000 طن حيث اطمأن على انتظام عملية التوريد وعدم وجود أي معوقات، مشيرًا إلى المتابعة اليومية والمستمرة على أرض الواقع؛ لمتابعة انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد؛ لتحقيق المستهدف؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.