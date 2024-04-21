سفر الرؤيا: عرض مسرحى جديد للمخرج طارق عزت

يستعد المخرج المسرحي طارق عزت وفرقة مودرن تياترو لتقديم عرض مسرحي جديد بعنوان "سفر الرؤيا" على مسرح قاعة براح بوسط البلد يومي 10 و11 مايو المقبل.

يقدم العرض رحلة صوفية فلسفية معاصرة لفكرة العدمية، مستوحاة من رحلة الموتى في كتاب الموتى المصري القديم.

يبدأ العرض بتجمع شخصياته لأداء صلاة الفجر، وفجأة يجد كل شخص نفسه وحيدًا في مدينة غامضة. يضطرون لبناء مجتمع جديد في أحد أزقة القاهرة القديمة، ويقيمون حضرة عند مقام مجهول يُطلق عليه مقام الإمام الجويلي بن عيسي بن يونس حبيس الحوت.

يصبح المعتصم بقدر الله العرش وسيطًا بين المريدين والإمام الجويلي، لكنه يُقتل في بداية العرض على يد مساعده الشيخ وجيه الخازن. ويبدأ المعتصم رحلة الموت وحسابه أمام ماعت إلهة الحساب، بينما تتواصل حياة أهل الحارة بعد موته تحت حكم الشيخ وجيه.

تنشأ قصة حب بين يحيي بن الشيخ محمد الأصيل صديق المعتصم وزينب ابنة المعتصم، ويظهر منشد الحضرة الشيخ جميل القصبي الذي أنقذ كريمة من حياة البغاء.

مع ازدياد حدة الأوضاع في الحارة، تروي الخالة ماريا حكاية عن الإمام الجويلي وتبشر بقدومه، لكن يحيي يكشف كذب حكاياتها، مما يثير فوضى عارمة تؤدي إلى موت الخالة ماريا.

ينتهي العرض باستيقاظ المعتصم على خبر ولادة ابنته زينب من زوجته.

وطارق عزت هو مخرج مسرحي مستقل أسس فريق مودرن تياترو- مشروع صوفي عام 2009. قدم العديد من العروض المسرحية الناجحة، منها "طقوس الإشارات والتحولات" و"سفر الوجود" و"الحضيض" و"ملحمة السراب" و"العادلون".

شارك عزت في العديد من المهرجانات المسرحية، أهمها المهرجان القومي للمسرح والمهرجان العربي للمسرح ومهرجان كيميت ومهرجان آفاق.

معلومات العرض: