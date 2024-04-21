إنجي حمادة "سوابق" اقتحمت البيوت بفيديوهات إباحية لزيادة مشاهدات التيك توك

بعد الحكم عليها..

تصدرت المذيعة إنجي حمادة، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الحكم عليها بالحبس سنة؛ لاتهامها بتعاطي الأقراص المخدرة، أثناء ضبطها في القضية الشهيرة في فيديو المطبخ مع كراون مشاكل.. و"الدستور" يكشف القصة الكاملة.

القصة الكاملة

تعود تفاصيل القضية، عندما ظهرت المتهمة في فيديو خادش للحياء، مع نجم التيك توك "كروان مشاكل" في أوضاع مخلة عبر منصات التواصل الاجتماعي مما آثار استياء رواد مواقع السوشيال ميديا الذين طالبوا بضبط مرتكبي تلك المهازل التي تحدث في العالم الافتراضي.

وتبين من التحريات، أن الإعلامية إنجي حمادة هاربة من قضايا تبديد وآداب وسرقة، وتم اتهامها في إذاعة مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليها بدائرة قسم التجمع الأول، وبحوزتها هاتف محمول يتضمن مقاطع الفيديو الخاصة بها، وكاميرا واستاند تصوير، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب واقعة تصوير الفيديوهات بقصد تحقيق أرباح من نسب المشاهدات العالية.

وكشفت التحريات أن المتهمة تدعى سماح مصطفى عبدالفتاح، من مواليد 1975، وسبق وأن صدر ضدها بعض الأحكام القضائية في قضايا آداب عامة بالتجمع الأول، ومخدرات بالتجمع الأول، واعتداء على موظف في السيدة، وسرقة تيار كهربائي في روض الفرج.

وبعرضها على النيابة العامة، قررت إحالتها للطب الشرعي لتحليل المخدرات لبيان إذا كانت تتعاطي مخدرات من عدمه، خاصةً وأنها عند القبض عليها كان بحوزتها أقراص ترامادول مخدرة، وهاتفين محمول داخل شقتها أثناء تصويرها مقطعًا على تيك توك، قررت جهات التحقيق إرسال الحرز المضبوط مع المتهمة للمعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، لفحصه وتحليله وبيان ما إذا كان يحوي ثمة مواد مخدرة من عدمه، وإعداد تقرير عن نوعية المواد المضبوطة.

الحكم على إنجي حمادة

وخلال الساعات الماضية، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن محمود فريد أولى جلسات محاكمة سماح مصطفى عبدالفتاح وشهرتها إنجي حمادة محبوسه في قضية المخدرات بالجناية رقم 14701 لسنة 2023 التجمع الأول، بعدما تم ضبطها والعثور بحوزتها على 7 أقراص من مخدر «التامول» كان في طيات ملابسها، وتم التحفظ عليها، وأثناء مناقشتها عن تلك المضبوطات والأقراص المخدرة أقرت بحيازتها بقصد التعاطي بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها إدارة الآداب في قطاع الشرطة المتخصصة عن أن إنجي حمادة، وهي فتاة تحمل سوابق جنائية في قضايا تبديد وآداب عامة، قامت ببث تلك المقاطع عبر تطبيقي "بيجو لايف" و"تيك توك"، بهدف زعزعة الآداب العامة وتحريض الأشخاص على ارتكاب أفعال غير لائقة.