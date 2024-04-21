الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بعد الحكم عليها..

إنجي حمادة "سوابق" اقتحمت البيوت بفيديوهات إباحية لزيادة مشاهدات التيك توك

إنجي حمادة
إنجي حمادة

تصدرت المذيعة إنجي حمادة، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الحكم عليها بالحبس سنة؛ لاتهامها بتعاطي الأقراص المخدرة، أثناء ضبطها في القضية الشهيرة في فيديو المطبخ مع كراون مشاكل.. و"الدستور" يكشف القصة الكاملة.

القصة الكاملة 

تعود تفاصيل القضية، عندما ظهرت المتهمة في فيديو خادش للحياء، مع نجم التيك توك "كروان مشاكل" في أوضاع مخلة عبر منصات التواصل الاجتماعي مما آثار استياء رواد مواقع السوشيال ميديا الذين طالبوا بضبط مرتكبي تلك المهازل التي تحدث في العالم الافتراضي.

وتبين من التحريات، أن الإعلامية إنجي حمادة هاربة من قضايا تبديد وآداب وسرقة، وتم اتهامها في إذاعة مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليها بدائرة قسم التجمع الأول، وبحوزتها هاتف محمول يتضمن مقاطع الفيديو الخاصة بها، وكاميرا واستاند تصوير، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب واقعة تصوير الفيديوهات بقصد تحقيق أرباح من نسب المشاهدات العالية.

وكشفت التحريات أن المتهمة تدعى سماح مصطفى عبدالفتاح، من مواليد 1975، وسبق وأن صدر ضدها بعض الأحكام القضائية في قضايا آداب عامة بالتجمع الأول، ومخدرات بالتجمع الأول، واعتداء على موظف في السيدة، وسرقة تيار كهربائي في روض الفرج.

وبعرضها على النيابة العامة، قررت إحالتها للطب الشرعي لتحليل المخدرات لبيان إذا كانت تتعاطي مخدرات من عدمه، خاصةً وأنها عند القبض عليها كان بحوزتها أقراص ترامادول مخدرة، وهاتفين محمول داخل شقتها أثناء تصويرها مقطعًا على تيك توك، قررت جهات التحقيق إرسال الحرز المضبوط مع المتهمة  للمعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، لفحصه وتحليله وبيان ما إذا كان يحوي ثمة مواد مخدرة من عدمه، وإعداد تقرير عن نوعية المواد المضبوطة.

الحكم على إنجي حمادة

وخلال الساعات الماضية، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن محمود فريد أولى جلسات محاكمة سماح مصطفى عبدالفتاح وشهرتها إنجي حمادة محبوسه في قضية المخدرات بالجناية رقم 14701 لسنة 2023 التجمع الأول، بعدما تم ضبطها والعثور بحوزتها على 7 أقراص من مخدر «التامول» كان في طيات ملابسها، وتم التحفظ عليها، وأثناء مناقشتها عن تلك المضبوطات والأقراص المخدرة أقرت بحيازتها بقصد التعاطي بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها إدارة الآداب في قطاع الشرطة المتخصصة عن أن إنجي حمادة، وهي فتاة تحمل سوابق جنائية في قضايا تبديد وآداب عامة، قامت ببث تلك المقاطع عبر تطبيقي "بيجو لايف" و"تيك توك"، بهدف زعزعة الآداب العامة وتحريض الأشخاص على ارتكاب أفعال غير لائقة.

انجي حمادة رفيقة كروان مشاكل كروان مشاكل القصة الكاملة لـ إنجي حمادة تعاطي الأقراص المخدرة المذيعة المغمورة إنجي حمادة

مواد متعلقة

الحبس سنة وغرامة 10 الاف لـ إنجى حمادة فى قضية المخدرات

الأكثر قراءة

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

أسباب منع أكرم السعدنى من حضور عزاء عمه صلاح السعدنى

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

المحكمة بحيثيات حبس أم زياد: حب المتهمة للمال سلخ عنها الحياء

لحظات الرعب.. ماذا حدث خلف جدران البيت الأبيض خلال الهجمات الإيرانية الإسرائيلية؟

الحبس سنة وغرامة 10 الاف لـ إنجى حمادة فى قضية المخدرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

لواء. محسن الفحام

بين الحسم والإنسانية

إبراهيم عبدالفتاح

شجرة بعيدة اسمها الصبر

د. منى حلمى

"التحديق" فى الداخل

علي سعدة

محاولات أهل الشر

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

اتفاق ضمنى لخفض التصعيد.. هل اتفقت إسرائيل وإيران على الضربات الصاروخية؟

حماس وحزب الله والضفة.. إسرائيل تواجه جبهات مشتعلة فى عيد الفصح

نُفذت من داخل الأراضى الإيرانية.. أسرار الضربة الإسرائيلية لأصفهان