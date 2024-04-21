الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

نصائح للتغلب على حساسية العين خلال الأجواء الربيعية

حساسية العين
حساسية العين

مع بداية فصل الربيع، يأتي الهواء المليء باللقاحات والغبار، مما يجعل العديد من الأشخاص يعانون من حساسية العين. تتميز حساسية العين بأعراض مزعجة مثل الحكة، والتورم، والتهاب العين، مما يؤثر سلبًا على جودة الحياة.

خلال السطور التالية سنتناول كيفية التغلب على حساسية العين خلال فصل الربيع، من خلال تقديم نصائح فعّالة وسهلة التطبيق. كما سنستعرض الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتقليل الأعراض المزعجة وتحسين راحة العين خلال هذا الوقت الصعب.

نصائح مهمة

-استخدام نظارات شمسية: ارتداء نظارات شمسية تحمي العيون من الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يقلل من تهيج العيون وتهيج الجفون.

 - تجنب التعرض المباشر للحساسيات: حاول تجنب التعرض المباشر للعوامل المسببة للحساسية مثل الغبار واللقاحات النباتية.

-استخدام قطرات للعيون: يمكن استخدام قطرات العين المهدئة لتقليل الحكة.

- الحفاظ على نظافة العيون: غسل العيون بالماء النظيف بانتظام يمكن أن يساعد في إزالة الحساسيات الموجودة على العين.

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- تجنب حك العين: يجب تجنب حك العين باليدين، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة التورم.

- استخدام مرطبات الهواء: استخدام مرطبات الهواء في الأماكن المغلقة قد يساعد في تقليل جفاف العيون وتهيجها.

 - التقليل من الاتصال بالحيوانات الأليفة: إذا كنت تعاني من حساسية العين بسبب الحيوانات الأليفة، فتجنب الاتصال المباشر بها قد يساعد في تخفيف الأعراض.

- الابتعاد عن مصادر التلوث: حاول الابتعاد عن الأماكن التي قد تكون مليئة باللقاحات والغبار مثل المروج وحقول الاعشاب.

- استخدام مرطبات العين: استخدام مرطبات العين يمكن أن يساعد في تخفيف الجفاف الناتج عن الحساسية.

- التشاور مع الطبيب: في حالة استمرار الأعراض أو تفاقمها، يجب التشاور مع الطبيب لتقييم الحالة وتحديد العلاج المناسب.

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