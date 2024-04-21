الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تعاون بين "علوم البحار" وجامعة دمنهور لتنفيذ مشروعات علمية مشتركة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وقع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد مذكرة تفاهم مع جامعة دمنهور، بمقر الجامعة، بهدف التعاون بين الجانبين وتكامل الجهود العلمية والبحثية وتنفيذ مشروعات علمية مشتركة وتقديم برامج دراسية متميزة، فضلًا عن عقد مؤتمرات علمية دولية متخصصة والإشراف المشترك على الرسائل العلمية، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف المشتركة والنهوض بالبحث العلمي وضمان الجودة والاعتماد.

عقد لقاءات دورية مع كل الأطراف المجتمعية ذات الصلة

وأكد الدكتور عادل علي أحمد، رئيس المعهد، في تصريح له اليوم، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المعهد وجامعة دمنهور تهدف إلى عقد لقاءات دورية مع كل الأطراف المجتمعية ذات الصلة، فضلًا عن تنظيم وعقد مؤتمرات علمية دولية مشتركة، بالإضافة إلى عقد ندوات وورش عمل لبحث المشكلات الثنائية والمجتمعية، وإنشاء برامج دراسية متميزة لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا. 

وأشار إلى تبني الطلاب المتميزين وأصحاب الابتكارات والمواهب العلمية، والمشروعات البحثية المتعددة في التخصصات المتشابهة، والمشاركة في إشراف رسائل الماجستير والدكتوراه، وتبادل الخبرات في مجال الجودة بين الجهتين.

مذكرة التفاهم تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات المعملية

من جهته، أكد الدكتور إلهامي علي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، أن مذكرة التفاهم بين الجامعة والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، تعد أساسًا للتعاون الدائم والمستمر بين الجهتين، ووسيلة لزيادة التعاون المشترك والمتنوع في مجالات التعليم والبحث العلمي والبيئة وخدمة المجتمع والجودة. 

وأوضح أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات المعملية، مع تسهيل إجراء التحاليل واستخدام الأجهزة لكلا الطرفين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال البحث العلمي في الإشراف المشترك للرسائل والأبحاث العلمية.
شهد توقيع مذكرة التفاهم من جانب معهد علوم البحار والمصايد، الدكتورة عبير منير، مدير فرع المعهد للبحر المتوسط والبحيرات الشمالية، والدكتورة علا عبدالوهاب، رئيس شعبة البيئة البحرية، والدكتور حسام عيسي، رئيس شعبة تربية الأحياء المائية.
وكان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد وجه بالتكامل والتعاون بين الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، في ضوء الخطة المستقبلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز محاورها على 7 مبادئ رئيسية وهي (التكامل، التخصصات المتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)؛ بما يخدم تحقيق تنمية شاملة في الأقاليم الجغرافية التي تنتمي إليها المراكز البحثية والجامعات، وتحقيق استفادة مشتركة بين الجانبين.

المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد جامعة دمنهور مشروعات علمية م شتركة برامج دراسية م تميزة ؤتمرات علمية دولية م تخصصة الإشراف الم شترك على الرسائل العلمية لدكتور عادل علي أحمد رئيس المعهد

مواد متعلقة

بدء فعاليات المنتدى الصينى الإفريقى الخامس لعلوم البحار والتكنولوجيا

وزير التعليم العالى: تقديم كل التسهيلات للمركز الصينى الإفريقى لعلوم البحار والاقتصاد الأزرق

محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل عام الصين سبل التعاون فى مجال العلوم البحرية

زيارة وفد صينى لحضور افتتاح المؤتمر الصينى الإفريقى لعلوم البحار

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد مشروعات بالغردقة

هل سمكة "نيمو" مهددة بالانقراض بسبب التغيرات المناخية؟.. "القومي للبحار" يجيب

"القومى لعلوم البحار" يوقع بروتوكول تعاون لتدشين مركز تدريب مشترك لإفريقيا والشرق الأوسط

الأكثر قراءة

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

لحظات الرعب.. ماذا حدث خلف جدران البيت الأبيض خلال الهجمات الإيرانية الإسرائيلية؟

غرامة وغلق.. العقوبات القانونية لمخالفي تسعيرة الخبز السياحي

إحالة أوراق مدرس الفيزياء المتهم بقتل "طالب الدقهلية" للمفتى

كواليس مفزعة في حادث مصرع "تيك توكر" شهيرة في النزهة (صور)

كنت عاوز أسرقها بس.. جريمة سرقة تهز عين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

لواء. محسن الفحام

بين الحسم والإنسانية

إبراهيم عبدالفتاح

شجرة بعيدة اسمها الصبر

د. منى حلمى

"التحديق" فى الداخل

علي سعدة

محاولات أهل الشر

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

حماس وحزب الله والضفة.. إسرائيل تواجه جبهات مشتعلة فى عيد الفصح

نُفذت من داخل الأراضى الإيرانية.. أسرار الضربة الإسرائيلية لأصفهان

الانقسام المستمر يهدد عمل حكومة حرب الاحتلال.. والخلافات تهدد مصير نتنياهو