المعهد القومى لعلوم البحار يُصدر النسخة العاشرة من مجلة علوم البحار والمصايد

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانيات المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، في إجراء الأبحاث والدراسات العلمية التي تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني خاصة المُتعلقة بتنمية الثروة السمكية وتطوير البحيرات.

وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور عادل علي أحمد رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، عن صدور العدد الجديد من مجلة علوم البحار والمصايد في نسختها العاشرة والتي يُصدرها المعهد.

المجلة تهتم بنشر ثقافة علوم البحار بين المواطنين والتعريف بدور الدولة

وأكد رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أن هذه المجلة المُتخصصة تهتم بنشر ثقافة علوم البحار بين المواطنين والتعريف بدور الدولة بتطهير البحيرات وتنمية الثروة السمكية ونشر ثقافة عالم البحار.

وأوضح الدكتور عادل علي أحمد أن هذه المجلة فصلية علمية مُتخصصة، تأسست في مارس 2022 ومُسجلة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومُقيدة بدار الكتب والوثائق القومية.