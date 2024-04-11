الخميس 11 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

المعهد القومى لعلوم البحار يُصدر النسخة العاشرة من مجلة علوم البحار والمصايد

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أكد الدكتور أيمن عاشور  وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانيات المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، في إجراء الأبحاث والدراسات العلمية التي تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني خاصة المُتعلقة بتنمية الثروة السمكية وتطوير البحيرات.

وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور عادل علي أحمد رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، عن صدور العدد الجديد من مجلة علوم البحار والمصايد في نسختها العاشرة والتي يُصدرها المعهد.

المجلة تهتم بنشر ثقافة علوم البحار بين المواطنين والتعريف بدور الدولة

وأكد رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أن هذه المجلة المُتخصصة تهتم بنشر ثقافة علوم البحار بين المواطنين والتعريف بدور الدولة بتطهير البحيرات وتنمية الثروة السمكية ونشر ثقافة عالم البحار.

وأوضح  الدكتور عادل علي أحمد أن هذه المجلة فصلية علمية مُتخصصة، تأسست في مارس 2022 ومُسجلة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومُقيدة بدار الكتب والوثائق القومية.

وزير التعليم العالى يوجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال عيد الفطر المبارك

وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور المعهد القومي المصايد عادل علي أحمد البحار

مواد متعلقة

مصر تستضيف النسخة الأولى من المؤتمر الصينى الأفريقى لعلوم البحار

بدء فعاليات المنتدى الصينى الإفريقى الخامس لعلوم البحار والتكنولوجيا

وزير التعليم العالى: تقديم كل التسهيلات للمركز الصينى الإفريقى لعلوم البحار والاقتصاد الأزرق

محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل عام الصين سبل التعاون فى مجال العلوم البحرية

زيارة وفد صينى لحضور افتتاح المؤتمر الصينى الإفريقى لعلوم البحار

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

هل سمكة "نيمو" مهددة بالانقراض بسبب التغيرات المناخية؟.. "القومي للبحار" يجيب

"القومى لعلوم البحار" يوقع بروتوكول تعاون لتدشين مركز تدريب مشترك لإفريقيا والشرق الأوسط

الأكثر قراءة

نقيب القراء حزين من "السلكاوى": تليفونى مبطلش رن

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

11 شخصًا يفصلون فى أمر "السلكاوى" بعد العيد.. نقيب القراء: لا يليق ما فعله

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

بالدموع والزغاريد.. فرحة أهالى المفرج عنهم أمام مراكز الإصلاح والتأهيل (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

ماجد حبته

مقال الرئيسين والملك

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

صور

المصريون.. صُنّاع البهجة

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الموساد يؤكد لحكومة نتنياهو استحالة التفاوض على إطلاق سراح جميع المحتجزين

اليوم الـ188 للعدوان.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا