الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 19 قضية اتجار بالمخدرات وأسلحة فى حملات أمنية بـ3 محافظات

آرشيفية
آرشيفية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط- الإسكندرية) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية.

 

مديرية أمن أسوان

-ضبط عدد (4) قضايا إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم (8٫400 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3 كيلو جرامات لمخدر البانجو- كمية لمخدرى «الهيروين- الشابو»).. بحوزة (4 متهمين «لـ3 منهم معلومات جنائية»).

-ضبط (4) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية آلية- بندقية خرطوش- 2 فرد محلى وخزينة وعدد من الطلقات).

-تنفيذ عدد (745) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

 

مديرية أمن دمياط

-ضبط عدد (3) قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (6٫500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 5٫500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 7 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين) وكذا (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين «لـ3 منهم معلومات جنائية»).

 

مديرية أمن الإسكندرية

-ضبط عدد (2) قضية «اتجار» في المواد المخدرة.. ضُبط خلالهما ( كمية لمخدر الحشيش).. بحوزة (متهمَين).

ضبط عدد (6) قضايا سلاح أبيض..ضُبط خلالها (6 قطع سلاح أبيض).. بحوزة (6 متهمين)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

حملات أمنية أسوان دمياط الإسكندرية مديريات أمن الأجهزة الأمنية

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