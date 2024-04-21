ضبط 19 قضية اتجار بالمخدرات وأسلحة فى حملات أمنية بـ3 محافظات

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط- الإسكندرية) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية.

مديرية أمن أسوان

-ضبط عدد (4) قضايا إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم (8٫400 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3 كيلو جرامات لمخدر البانجو- كمية لمخدرى «الهيروين- الشابو»).. بحوزة (4 متهمين «لـ3 منهم معلومات جنائية»).

-ضبط (4) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية آلية- بندقية خرطوش- 2 فرد محلى وخزينة وعدد من الطلقات).

-تنفيذ عدد (745) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط

-ضبط عدد (3) قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (6٫500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 5٫500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 7 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين) وكذا (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين «لـ3 منهم معلومات جنائية»).

مديرية أمن الإسكندرية

-ضبط عدد (2) قضية «اتجار» في المواد المخدرة.. ضُبط خلالهما ( كمية لمخدر الحشيش).. بحوزة (متهمَين).

ضبط عدد (6) قضايا سلاح أبيض..ضُبط خلالها (6 قطع سلاح أبيض).. بحوزة (6 متهمين)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.