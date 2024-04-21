موعد مباراة ليفربول ضد فولهام فى الدورى الإنجليزى والقنوات الناقلة

سيكون فريق ليفربول الإنجليزي على موعد مع مباراة في غاية الأهمية خلال صراع على لقب الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يحل ضيفًا على فولهام ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي على ملعب "كرافين كوتاج".

ويسعى ليفربول لاستعادة نغمة الانتصارات في الدوري مجددًا بعدما فشل في تحقيق أي فوز في المسابقة منذ انتصاره على شيفيلد يونايتد يوم 4 أبريل الماضي بنتيجة 3-1، حيث تعادل مع مانشستر يونايتد بنتيجة 2-2 قبل أن يتعرض للخسارة أمام كريستال بالاس بهدف دون رد.

وازدادت متاعب ليفربول بعد وداعه بطولة الدوري الأوروبي عقب الخسارة أمام أتالانتا بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي.

ويحتل ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة خلف أرسنال المتصدر مؤقتا بفارق 3 نقاط ومانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين.

ويأمل ليفربول في تحقيق الفوز واستمرار المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي حتى الجولة الأخيرة من عمر المسابقة على أمل تعثر مانشستر سيتي وأرسنال وحصد البطولة، ليكون خير وداع للمدرب الألماني يورجن كلوب الذي أعلن من قبل عن انتهاء مسيرته مع الريدز عقب نهاية الموسم الجاري.

ويتواجد فولهام في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة بفارق نقطة واحدة عن وولفرهامبتون صاحب المركز الحادي عشر.

موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة فولهام ضد ليفربول، في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

تعد شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وتٌنقل مباراة ليفربول وفولهام عبر قناة بي إن سبورتس HD1.

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