لا يفوتك هذا المساء| فلسطينيون يتوقعون هجوما على رفح.. ومحمد صلاح يقود ليفربول

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية نوجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

قبائل سيناء.. خط الدفاع الأول عن بر مصر

على مدار عقود ماضية، كانت سيناء مركزًا للهجمات الإرهابية في مصر والقاعدة التي يشن منها المنظمات الإرهابية داعش هجومها ضد الدولة المصرية وشعبها، وتستهدف هجماتهم بشكل رئيسي المدنيين وقوات الأمن، بما في ذلك الأرتال العسكرية ونقاط التفتيش والمنشآت، ووقعت معظمها في مدن شمال سيناء، خاصة العريش والشيخ زويد ورفح. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4687775

أول تعليق حكومي على تشابه بعض التصميمات الهوية البصرية على الطريق الدائري (خاص)

تكثف الجهات التنفيذية أعمالها لمشروع تطوير الهوية البصرية على جانبي الطريق الدائري، والذي يُعد من المشروعات الرائدة في هذا المجال وتجربة فريدة من نوعها، حيث تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال كليتي الهندسة بجامعتي عين شمس والقاهرة على معالجة متكاملة لعناصر الرؤية البصرية على جانبي الطريق من خلال تطوير واجهات المباني غير المنظمة وعمل لافتات دعائية لتاريخ ومكانة القاهرة والجيزة سواء بطول بعض جوانب الواجهات أو بمُحاذاة أسوار الطريق الدائري مع تزويدها بعناصر الإضاءة المُناسبة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4687904

الخارجية الأمريكية: لن نقبل أي خطة إسرائيلية تشمل التهجير القسري في رفح

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها تعارض أي تهجير أو نزوح قسري لسكان غزة ولن تقبل بأي خطة إسرائيلية لا تتجنب ذلك في رفح؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4687953

براءة متهم بالاتجار في الحشيش بالبساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة متهم بالإتجار في المخدرات في البساتين. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4687793

التحرك نحو الشمال.. "سي إن إن": فلسطينيون يتوقعون الهجوم الإسرائيلي على رفح

قال كبير مبعوثي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى غزة، إن الفلسطينيون في مدينة رفح الجنوبية يتوقعون الهجوم الإسرائيلي القادم. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4687853

منخفض الهدير وتداعياته.. مطار دبي يكافح لاستئناف الرحلات الجوية

شهد مطار دبي الدولي، حالة من الفوضى منذ صباح اليوم الخميس بعد هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة أدت إلى اضطرار الطائرات إلى السير على مدارجها التي غمرتها المياه. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام أتالانتا في الدوري الأوروبي

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام أتالانتا في إياب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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الضرائب تنفي إلزام المستثمرين بالإقرار الضريبي في أرباح الأوراق المالية

نفت "مصلحة الضرائب المصرية " ما تم نشره بأحد المواقع الإلكترونية حول استعداد شركة مصر المقاصة لعملية تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من المستثمرين بعد الانتهاء من تأسيس الوعاء الضريبي ونظام التحصيل خلال شهرين، مؤكدة أن هذا الخبر ليس له أي أساس من الصحة والهدف منه هو إحداث بلبلة ولغط والتأثير السلبي على أعمال البورصة المصرية، لافتة أن هذا الخبر لم يصدر من قبل مصلحة الضرائب المصرية ولا من وزاره المالية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4687784