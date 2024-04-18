الضرائب تنفي ما تم نشره عن تحصيل مصر للمقاصة لضريبة الأرباح

نفت "مصلحة الضرائب المصرية " ما تم نشره بأحد المواقع الإلكترونية حول استعداد شركة مصر المقاصة لعملية تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من المستثمرين بعد الانتهاء من تأسيس الوعاء الضريبي ونظام التحصيل خلال شهرين، مؤكدة أن هذا الخبر ليس له أي أساس من الصحة والهدف منه هو إحداث بلبلة ولغط والتأثير السلبى على أعمال البورصة المصرية، لافتة أن هذا الخبر لم يصدر من قبل مصلحة الضرائب المصرية ولا من وزاره المالية.

وأكدت مصلحة الضرائب أنه لا يوجد إلتزام من المستثمرين بتقديم إقرار ضريبي بشأن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية إلا لمن يمارس نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى فيتم إدراج هذه الأرباح ضمن وعاء الأرباح للشركة ويقوم بسداد ضريبة بنسبة 10% من قيمة هذه الأرباح فى وعاء مستقل، مضيفة أن القانون 30 لسنة 2023 أجاز التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية اعتبارا من يناير 2022 حتى 15 يونيو 2023 وأن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية يتم تحديدها بناء على ناتج المحفظة في نهاية الفترة الضريبية.

وأهابت المصلحة بالجميع ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار، حيث إن هذه الشائعات من شأنها إثارة البلبلة والفتن وتهديد الأمن القومي للبلاد.