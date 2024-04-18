الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

براءة متهم بالاتجار في الحشيش بالبساتين

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة متهم بالإتجار في المخدرات في البساتين.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع أنه بتاريخ 19 يوليو 2023 بدائرة قسم البساتين في محافظة القاهرة أحرز جوهرًا مُخدرًا (الترامادول) بقصد الإتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا، كما أسندت له أيضًا أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيضًا (مطواة قرن غزال). 

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها أحاطت بواقعات الدعوى وظروفها وأنها لا تطمأن إلى صحة الاتهام القائم فيها، ذلك أنه من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي ببراءته. 

ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تُبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الظن والتخمين. 

وتابعت المحكمة شرح حيثيات الحُكم:"حيث أن الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات النيابة العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها".

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس الاتجار في المخدرات البساتين النيابة العامة

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