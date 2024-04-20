السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

الجمعية الشرعية الرئيسية ترسل 818 طن أدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية لغزة

القافلة الإغاثية
القافلة الإغاثية

أطلقت مساء اليوم الجمعية الشرعية الرئيسية، القافلة الإغاثية التاسعة عشرة، في طريقها إلى قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.

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القاهرة الإخبارية: مصر تمكنت من إدخال 3315 شاحنة مساعدات خلال 20 يومًا لقطاع غزة

وأفاد الأمين العام للجمعية الشرعية، مصطفى إسماعيل بأن القافلة تأتي اتساقًا مع موقف الدولة المصرية حكومة وشعبًا تجاه الأشقاء في فلسطين، واستشعارًا من الجمعية بواجبها الوطني والديني والإنساني وللتخفيف من وطأة هذه المحنة التي يعيشونها منذ أكتوبر الماضي.

وأضاف أن القافلة يبلغ قوامها 55 شاحنة تتضمن مساعدات إنسانية وإغاثية، بإجمالي مبلغ 19.5 مليون جنيه، ويبلغ زنتها 818 طنًا.

وتتضمن المساعدات الآتي:
21 شاحنة دقيق تزن 378 طنا.
8 شاحنات أرز تزن 144 طنا.
7 شاحنات مياه للشرب تزن 70 طنا.
5 شاحنات ألحفة تزن 25 طنا.
شاحنة مكرونة تزن 18 طنا.
11 شاحنة مواد غذائية متنوعة بوزن 176 طنا.
شاحنة ملابس تزن 6 أطنان.
شاحنة مراتب تزن 6 أطنان.

وأوضح إسماعيل أنه بهذه القافلة تكون أرسلت الجمعية الشرعية 472 شاحنة  تزن 6555 طن مساعدات إنسانية وطبية بتكلفة إجمالية 258.2 مليون جنيه.

الجمعية الشرعية القافلة الإغاثية التاسعة عشرة الهلال الأحمر المصري الأمين العام للجمعية الشرعية موقف الدولة المصرية الأشقاء في فلسطين

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