السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز

حوادث

المؤبد للمتهمين بقتل شاب بأعيرة نارية في الغربية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين محمد شاهين، عاصم يس، أحمد المنوفي، بمعاقبة المتهمين بقتل شاب بطلقات نارية والتعدي عليه بسلاح أبيض والتمثيل بجثته بقرية أبو صير مركز سمنود، بالسجن المؤبد.

المؤبد للمتهمين بقتل شاب بأعيرة نارية فى الغربية

ترجع الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بوصول المجني عليه ويدعى "ه.س" 26 سنة سمكرى للمستشفى مصاب بطلقات نارية وجروح متفرقة، وتم وضعه بالعناية المركزة ووفاته متأثرا بجراحه.

وبالفحص تبين قيام متهمين اثنين بالتعدي عليه بسلاح ناري وسلاح أبيض وإصابته بعدة طلقات وجروح متفرقة أدت إلى وفاته، وتم ضبط المتهمين، وإحالتهما النيابة العامة للمحاكمة الجنائية، التي تنظر اليوم جلسة محاكمتهم في القضية، وأصدرت حكمها المتقدم.

المؤبد الغربية محكمة جنايات المحلة قتل شاب بطلقات نارية سلاح أبيض قرية أبو صير مركز سمنود

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