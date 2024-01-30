جهود مكثفة لضبط المتهم بقتل شاب طعنا بالسكين فى شبرا

يكثف رجال مباحث قسم شرطة شبرا، جهودهم في ضبط عامل متهم بقتل شاب طعنا بالسكين.

حيث أنهى عامل حياة شاب في الخلفاوي بمنطقة شبرا مصر طعنًا بالسكين، بسبب خلاف مادي بينهما، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

تلقى مأمور قسم شرطة أول شبرا إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوفاة شاب متأثرًا بإصابته بعدة طعنات في الجسد، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب، وبالفحص تبين إصابته بطعنة بالجسد.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات.