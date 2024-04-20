السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بعد 53 عامًا.. سر رفض الراحل صلاح السعدنى لدوره فى "مدرسة المشاغبين"

الراحل صلاح السعدني
الراحل صلاح السعدني

النجم القدير صلاح السعدني، الذي كانت له طلته المميزة عبر شاشات التليفزيون، خاصةً في دور العمدة والصعيدي الذي لطالما جسده وعشقه المصريون به، في خبر مفاجئ وصادم للجميع رحل القدير صلاح السعدنى عن عمر يناهز 81 عامًا، رحيلًا صامتًا صحيًا إلا أنه هز قلوب محبيه وجمهوره، خاصةً أن ابن محافظة المنوفية البار صاحب الكثير من الأعمال والمحطات الفنية المهمة التي حُفرت في قلب الجماهير.

وبعد مرور ما يقرب من 53 عامًا، كشف الناقد الفني طارق الشناوي، عن سر رفض الراحل صلاح السعدني لدوره الذي كان سيلعبه في مسرحية مدرسة المشاغبين، التي حققت نجاحًا كبيرًا وقت عرضها وإلى الآن، والتي ضمت نجومًا كِبارًا من عالم الفن، حيث كان سيلعب شخصية الفنان أحمد زكي.

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وقال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الفنان صلاح السعدني رفض دوره في مسرحية "مدرسة المشاغبين"، من أجل المسرح القومي وتقديمه مسرحية فيه وقتها باللغة العربية الفصحي، ولم تحقق النجاح الذي حققته وقتها "مدرسة المشاغبين"، ليكشف الشناوي سر رفض الراحل لتقديم المسرحية بعد مرور كل هذه السنوات.

 

مراحل من حياة الراحل صلاح السعدني


عشق الراحل صلاح السعدني الفن، حتي أنه في المرحلة الثانوية التحق بمسرح المدرسة حتي يحقق حلمه الذي لطالما حلم به منذ نعومة أظافره، إلا أن رحلته الفعلية في عالم الفن بدأ في الستينيات من خلال دوره في مسلسل الرحيل عام 1960، ولكنه لم يستمر طويلًا ليبتعد عن عالم الدراما حوالي أربع سنوات، ومن ثم عاد عام 1964 من خلال مسلسل الضحية.

 

الراحل صلاح السعدني

يُجدر الإشارة إلى أنه رحل عن عالمنا النجم القدير صلاح السعدني، صباح أمس الجمعة، عن عمر يناهز الـ81 عاما، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا كبيرًا فى السينما والدراما، بعدما احترف التمثيل فى منتصف الستينيات، حين شارك بدور صغير فى مسرحية "لوكاندة الفردوس"، التى لعب بطولتها عبدالمنعم مدبولى وأمين الهنيدى، وحصل على عدد من الأدوار فى المسرح والسينما والتليفزيون، قبل أن يحصل على فرصة إثبات موهبته ومساحات أكبر فى الأعمال خلال فترة السبعينيات.

الراحل صلاح السعدني مراحل من حياة الراحل صلاح السعدني مسرحية مسرحية مدرسة المشاغبين مدرسة المشاغبين

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