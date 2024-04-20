"نواب وكُتب".. ماذا تتضمن مكتبة النائبة ضحى عاصي؟

في سلسلة "نواب وكتب" تقدم "الدستور" يوميًا جولة في مكتبات نواب البرلمان المصري؛ في محاولة للوقوف على أبرز ما تتضمنه مكتباتهم من كتب وأعمال أدبية؛ وكذلك للتعرف على اتجاهاتهم القرائية ومصدر معارفهم.

في الحلقة الأولى من "نواب وكتب"؛ تقدم "الدستور" جولة فى مكتبة النائبة والكاتبة ضحى عاصى، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، وعضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، وإليكم أبرز ما في مكتبتها.

مكتبة ضحى عاصى عامرة بكتب السياسة والرواية والفكر

قالت ضحى عاصى، إن مكتبتها تتضمن فى القانون العديد من الكتب أبرزها "الحبس الاحتياطى فى التشريع المصرى" لسرى صيام، و"القرية والسلطة فى مصر فى القرن التاسع عشر" للدكتور على بركات، وأيضا "كنت رئيسا لمصر لمحمد نجيب"، مضيفة: "سعدت باقتناء الطبعة الجديدة والتى صدرت عن دار المحروسة فى أاجزائها الثلاثة، وتاريخ الفكر المصرى الحديث لويس عوض وأعدت قراءة بعض أجزائها.

وتابعت عضو مجلس النواب عن حزب التجمع فى تصريحات لـ"الدستور"، قائلة: "كما قامت صديقتى الغالية الدكتورة منى خليل بإهدائي بعضا من مكتبه والداها الصحفى والسياسي القدير الراحل عبد الملك خليل فقرأت منها "تاريخ اليسار المصرى" لأبو سيف يوسف، واستمتعت جدا بقراءه كتاب الدبلوماسبة الثقافية لـ جيهان زكى وهى كتاب يغطى مسار مفهوم الدبلوماسية الثقافية منذ حقبة الفراعنة وحتى الآن.

النعاش واليحيائي أبرز الروايات العربية في مكتبة ضحى عاصى

وفى عالم الرواية، قالت: "بدأت قليلا فى الانفتاح على الأدب العربى المعاصر فقرأت للأديبة الكويتية سعداء النعاس رواية "لأنى أسود"، كما قرأت للأديب العمانى محمد اليحيائي رواية "الحرب ".

الشاذلى والعصفورى والعشماوي وفرغلي.. أبرز الروايات المصرية التى صدرت عام 2023 فى مكتبتها

وعن قراءتها للأدباء المصريين من إصدارات ٢٠٢٣ فكانت عهد دميانة لأسامة الشاذلى ومقهى باراديسو لشريف العصفورى، والسرعه القصوى صفر لأشرف العشماوى وجزيرة الورد لإبراهيم فرغلى، كما أعجبنى جدا كتاب ٣٠٠ ألف عام من الخوف لجمال رشدى وقارئ الجثث لمصطفى عبيد والقاهرة وعمرانها لدكتور نوار الصياد.