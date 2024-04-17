وزيرة الثقافة تُصدر قرارًا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالثقافة.

وقالت وزيرة الثقافة: "إن اللجنة سوف تعمل على المتابعة المستمرة والدقيقة لتنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني فيما يتصل منها بالشأن الثقافي"، وأكدت أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أولوية أولي في المرحلة المقبلة، وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز المشهد الثقافي وتطويره، وفق رؤية الجمهورية الجديدة التي تهدف في محاورها إلى بناء إنسان واع ومثقف، إلى جانب تحقيق العدالة الثقافية، والريادة الثقافية المصرية، وحفظ وصون التراث.

تضمنت مخرجات الحوار الوطني عدد من التوصيات منها وضع وتنفيذ استراتيجية تهدف لصياغة وثيقة تحافظ على الهوية المصرية، وتشكيل الوعي، وترسيخ الهوية الوطنية، وفق خطط تنمية ثقافية عادلة، وتضم المحافظات الحدودية، وكذلك المصريين في الخارج، وأن تكون متوافقة مع الخريطة السكانية، وما يحدث من توسعات في المدن الجديدة

وبالشراكة مع الجهات والوزارت المعنية أوصى مجلس أمناء الحوار الوطني بالتوسع في مشروع مسرحة المناهج، وسينما الشعب، واستغلال المساحات العامة في إقامة فعاليات فنية وثقافية، بالتعاون مع طلبة المعاهد والجامعات المتخصصة، وإطلاق "مبادرة قومية لرعاية وتدريب المواهب".

وزيرة الثقافة تُجدد الثقة في الفنان محمد رياض لرئاسة المهرجان القومي للمسرح

وكانت أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا، بتجديد الثقة في الفنان محمد رياض، لتولي رئاسة المهرجان القومي للمسرح في دورته السابعة عشرة لعام 2024م.

وأعرب الفنان محمد رياض، عن سعادته بتجديد الثقة في توليه مسؤولية المهرجان القومي للمسرح لدورة ثانية، مؤكدًا أن الدورة القادمة للمهرجان والتي تحمل أسم سيدة المسرح العربي " سميحة أيوب" تعد تكريما لمسيرة رائدات المسرح المصري والفنانات المصريات،وسنعمل بكل طاقتنا لكي تكون دورة استثنائية تليق بقدر ومكانة المسرح المصري العريق، مشيرًا إلى أن العمل بدأ مع انتهاء الدورة السابقة لتنفيذ توصيات لجان التحكيم،والترويج للمهرجان، وتوسيع دائرة المشاركة.

يُذكر أن الفنان محمد رياض، تولى رئاسة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة لعام 2023م، وهو من مواليد عام 1970، تخرج من كلية العلوم جامعة القاهرة، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وحصل على درجة البكالوريوس، واختير عضوًا باللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح في نسخته الـ15، وقدم أكثر من 150 عملًا فنيًا ما بين الدراما والمسرح والسينما، منها: " السلطان الحائر، قلع الحجر، الحفلة التنكرية، 48 ساعة في إسرائيل، يوم الكرامة، حفل زفاف، الإمبراطورة، لن أعيش في جلباب أبي، الضوء الشارد، أرابيسك، قيد عائلي، أميرة في عابدين، نصف ربيع الآخر"، وغيرها من الأعمال التي تُمثل علامات بارزة في تاريخ الفن المصري.