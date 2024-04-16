وزيرة الثقافة تُجدد الثقة فى الفنان محمد رياض لرئاسة المهرجان القومى للمسرح

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا، بتجديد الثقة في الفنان محمد رياض، لتولي رئاسة المهرجان القومي للمسرح في دورته السابعة عشرة لعام 2024م.

وأعرب الفنان محمد رياض، عن سعادته بتجديد الثقة في توليه مسئولية المهرجان القومي للمسرح لدورة ثانية، مؤكدًا أن الدورة القادمة للمهرجان والتي تحمل اسم سيدة المسرح العربي "سميحة أيوب" تعد تكريمًا لمسيرة رائدات المسرح المصري والفنانات المصريات، وسنعمل بكل طاقتنا لكي تكون دورة استثنائية تليق بقدر ومكانة المسرح المصري العريق، مشيرًا إلى أن العمل بدأ مع انتهاء الدورة السابقة لتنفيذ توصيات لجان التحكيم، والترويج للمهرجان، وتوسيع دائرة المشاركة.

يُذكر أن الفنان محمد رياض، تولى رئاسة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة لعام 2023م، وهو من مواليد عام 1970، تخرج من كلية العلوم جامعة القاهرة، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وحصل على درجة البكالوريوس، واختير عضوًا باللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح في نسخته الـ15، وقدم أكثر من 150 عملًا فنيًا ما بين الدراما والمسرح والسينما، منها: "السلطان الحائر، قلع الحجر، الحفلة التنكرية، 48 ساعة في إسرائيل، يوم الكرامة، حفل زفاف، الإمبراطورة، لن أعيش في جلباب أبي، الضوء الشارد، أرابيسك، قيد عائلي، أميرة في عابدين، نصف ربيع الآخر"، وغيرها من الأعمال التي تُمثل علامات بارزة في تاريخ الفن المصري.

وكانت احتفلت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين بالمؤلفين الفائزين في مسابقة العمل الأول في التأليف المسرحي بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ16، وخصص المعرض ندوة حضرها رئيس المهرجان الفنان والنجم محمد رياض، والدكتور أيمن عبدالرحمن عضو لجنة تحكيم المسابقة، والمؤلفون الثلاثة الفائزون: هاني مصطفى قدري، عن مسرحية (فتاة المترو) الفائز بالمركز الأول، ونال المركز الثاني أحمد رجائي، عن مسرحية (النصف الثاني من الطريق)، فيما حصل أحمد سمير قرني على المركز الثالث، عن مسرحية (ليلة بعد ألف ليلة)، وأدار الندوة الكاتب المسرحي عماد مطاوع، بحضور الناقد محمد الروبي، وشهدت الندوة إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من الجمهور ووسائل الإعلام المختلفة وامتلأت مقاعد القاعة واضطر بعض الحضور للوقوف.

