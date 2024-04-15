"من أجل السلام".. المهرجان الدولي للطبول والفنون يعلن فتح باب المشاركة

تستعد إدارة المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، برئاسة الفنان انتصار عبدالفتاح، لإطلاق الدورة الـ 11 من المهرجان، والمقرر إقامتها في الفترة من 25 مايو إلى 31 مايو المقبل، وتحمل الدورة الجديدة من المهرجان شعار حوار "الطبول من أجل السلام"، حيث يشهد حفل الافتتاح مشاركة عدد كبير من الفرق من حول العالم لتقديم معزوفة كونية من أجل سلام العالم.

فتح باب المشاركة في الدورة الجديدة لمهرجان الطبول الدولي

وأعلن المهرجان عن فتح باب المشاركة في الدورة الجديدة، وذلك عبر إرسال السيرة الذاتية وصور للفرقة، ولينكات لأنشطة الفرقة السابقة، فيما قدم دعوة المشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفرق الحرة والمستقلة للفنون الشعبية والطبول والإيقاعات.

ويقام المهرجان برعاية من وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ومشاركة عدد من قطاعات الوزارة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون وثقافات الشعوب، ودعم من وزارة السياحة والآثار، متمثلة في هيئة التنشيط السياحي.

نبذة عن مهرجان الطبول الدولي

مهرجان الطبول والفنون التراثية هو مهرجان دولي يقام كل عام بمدينة القاهرة، مصر. أقيمت النسخة الأولى من المهرجان في الفترة من 19 حتى 25 أبريل 2013. يجذب المهرجان آلاف المشاهدين يوميًا حيث تشارك بالمهرجان فرق من جميع أنحاء العالم بأعلامها وآلاتها الموسيقية وأزيائها التقليدية الشعبية.

تأسس المهرجان من قبل انتصار عبد الفتاح، في نسخة 2022 شاركت 43 فرقة متنوعة من دول تونس، الهند، إسبانيا، جنوب السودان، بنغلاديش، اليمن، أذربيجان، إندونيسيا، السودان، باكستان، الفلبين، فلسطين، المكسيك، الأردن، الكونغو برازافيل ومصر منها فرق وزارة الثقافة، فرقة رضا، الفرقة القومية للفنون الشعبية والسيرك القومي وفرق من وزارة الشباب والرياضة والفرق المصرية المستقلة من بورسعيد وسيناء والسويس والإسكندرية، إلى جانب فرق شرفية مشاركة وهي الصين وكوريا الجنوبية.