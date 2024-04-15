بمناسبة اليوم العالمى للكتاب.. شكسبير ومحفوظ وماركيث في معهد ثربانتس 22 أبريل

ينظم معهد ثربانتس بالقاهرة، والجمعية المصرية لرسامي الكاريكاتير، ومعهد كيبيدو للفنون الفكاهية بجامعة الكالا معرض "رسم الأدب.. كاريكاتير الكتاب" في 22 أبريل 2024 الساعة السابعة والنصف مساءً، وحتى اليوم 12 مايو 2024، من العاشرة والنصف صباحًا حتي الرابعة مساءً.

يأتي ذلك تكريما لهؤلاء الفنانون أصحاب الريشة أو القلم الرصاص الذين جعلونا نحلم بعوالم أخرى ونبتسم ابتسامة معرفة، بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، والذي يحتفل به كل عام يوم 23 أبريل،

شكسبير وماركيث ومحفوظ نجوم معرض"رسم الأدب"

في هذا الإطار، فإن هذا المعرض للرسوم الكاريكاتورية للكتاب يساهم في إظهار الرؤية التي يمتلكها العديد من رسامي الكاريكاتيرالمصريين والإسبان والاسبان والأمريكان والأوروبين لبعض الأسماء العظيمة في الأدب العالمي، بما في ذلك ثربانتس وشكسبير وجارثيا ماركيث ونجيب محفوظ، من بين أخرين؛ أسماء وشخصيات يتم الإشادة والاحتفاء بها في ضورة لوحات رسمية أو تماثيل أو تماثيل نصفية، ولكنهم يجدون في هذا المعرض مثالًا على المودة والإخلاص الذي يمكن الاقتراب منهم أيضا من خلال الرسم والكاريكاتير.

أصل كلمة كاريكاتير

الكاريكاتير (من الكلمة الإيطالية "caricare" أي المبالغة) هو نوع من الرسم الذي يبالغ في رسم ملامح الشخص أو الشيء المرسوم. تعد الرسوم الكاريكاتورية بشكل عام وسيلة تعبير فكاهية وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأحداث الجارية، ويمكن للكاريكاتير أن يعمل أيضا على تضخيم وإبراز ميزات الشخص الذي يتم رسمه مؤكدا على تفرده وريما أيضا على أهميته.

معهد ثربانتس هو مؤسسة عامة تم تأسيسها عام 1991 بهدف تشجيع وتدريس اللغة الاسبانية ونشر ثقافة اسبانيا والدول الناطقة بالاسبانية.

يقدم معهد ثربانتس العديد من الأنشطة الثقافية المتعددة؛ بالاضافة الي خدمات المكتبة المختلفة وذلك للتعريف بلغة وثقافة 22 دولة لغتها الرسمية هي الاسبانية.