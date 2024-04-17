"الدستور".. الراعي الإعلامي لملتقى القاهرة الأدبي في دورته السادسة

أعلن ملتقى القاهرة الأدبي في دورته السادسة، برئاسة محمد البعلي، مؤسس دار صفصافة للثقافة والنشر، استضافة "الدستور"، برئاسة مجلس إدارة وتحرير د.محمد الباز بوصفها راعيًا إعلاميًا للمتلقي والتي تنطلق خلال الفترة من الثامنة مساء السبت المقبل في قبة الغوري ولمدة 6 أيام وتشمل مناقشات وحوارات أدبية وأمسية شعرية.

ويشمل الافتتاح الذي تقدمه الكاتبة صفاء النجار مناقشة تحت عنوان "الكتابة والذاكرة" بين إبراهيم عبدالمجيد الكاتب المصري والرئيس الشرفي للملتقى وإبراهيم نصرالله الكاتب الفلسطيني الكبير.

وتدير اللقاء الكاتبة والناقدة آية طنطاوي

إبراهيم عبد المجيد

• الرئيس الشرفي للملتقى وهو كاتب وروائي وقاص مصري. من أشهر أعماله «ثلاثية الإسكندرية».

• صدرت له العديد من الأعمال تتنوع بين الروايات والقصة القصيرة وغيرها من الأنواع الأدبية؛ منها «ليلة العشق والدم»، «البلدة الأخرى»، «بيت الياسمين»، «لا أحد ينام في الإسكندرية»،«طيور العنبر»، «الإسكندرية في غيمه»، «الشجرة والعصافير»، «إغلاق النوافذ»، «فضاءات»، و«سفن قديمة».

وترجمت العديد من أعماله إلى لغات أخرى.

إبراهيم نصر الله

• كاتب فلسطيني كبير وهو روائي وشاعر وأديب فلسطيني. يعدّ اليوم واحدا من أكثر الكتاب العرب تأثيرا وانتشارا، حيث تتوالى الطبعات الجديدة من كتبه سنويا، كما تحظى أعماله بترجمات إلى لغات مختلفة.

• نشر حتى الآن 15 ديوانًا شعريًا و22 روايةً من ضمنها مشروعه الروائي (الملهاة الفلسطينية) المكون من 12 رواية تغطي أكثر من 250 عامًا من تاريخ فلسطين الحديث.

• ترجمت له 5 روايات وديوان شعر إلى الإنجليزية وأربعة كتب إلى الإيطالية، كما ترجمت له رواية إلى الدانماركية وأخرى للتركية والفارسية.

آية طنطاوي

• كاتبة وناقدة سينمائية مصرية، من مواليد القاهرة، وتعمل مبرمجة نادي سينما چزويت القاهرة.

• تكتبت عن السينما والأدب في عدد من المواقع المصرية والعربية، وصدر لها المجموعة القصصية "في مد الظل" و"احتمالات لا نهائية للغياب".

د. صفاء النجار

• حاصلة على الدكتوراه من كلية الإعلام، جامعة القاهرة.

• المحرر الأدبي لجريدة الدستور، كما أنها مقدمة برنامج "أطياف" على شبكة تلفزيون "الحياة"، وصدر لها عدة أعمال منها:روايتا: "استقالة ملك الموت"، "حسن الختام" والمجموعات القصصية: "البنت التي سرقت طول أخيها"، "الحور العين تفصص البسلة".