لماذا اختار ملتقي "القاهرة الأدبي" شعار "الذاكرة والكتابة" لدورته السادسة؟.. محمد البعلي يجيب

تشهد العاصمة المصرية القاهرة، حدثا ثقافيا استثنائيا هذه الأيام، إذ تقام فعاليات الدورة السادسة من ملتقي (القاهرة الأدبي) في قبة الغوري يوم 20 من ابريل الجاري، بمشاركة أدباء من 9 دول يتحدثون في 10 فعاليات.

محمد البعلي: اختيار "الذاكرة والكتابة" شعارًا لها يعود لطبيعة التحديات التي تتعرض لها المُدن

قال محمد البعلي المدير التنفيذي لملتقي القاهرة الأدبي ومؤسس دار صفصافة للثقافة والنشر، إن إختيار "الذاكرة والكتابة" شعارًا رئيسيًا للملتقى في دورته السادسة يعود إلي أن القاهرة بشكل خاص والمدن الكبرى على نحو عام تتعرض لتحديات كبيرة بسبب الهجرة وتحولات الزمن والتحديث والتطوير والوظائف؛ فهناك على سبيل المثال صناعات تزدهر وأخرى تنتهى، لافتًا إلى أنه بالنظر الى صناعة التكنولوجيا نجد انها بدأت تتواجد فى أطراف المدينة مقابل صناعات أخرى، وهو ما يتطلب بحث تلك القضايا ثقافيًا والتعامل معها كظاهرة.

معايير اختيار المشاركين فى ملتقى القاهرة الأدبي

وبسؤال "البعلي" عن معايير اختيار المشاركين من 9 دول بعينها وهي هولندا والبرازيل والولايات المتحدة وجورجيا، كما يحتفي بمشاركة أدباء عرب من سوريا والكويت وفلسطين، إضافة لمشاركة مصرية واسعة من مختلف الأجيال بدءًا من جيل الستينات مثل الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم وحتى الجيل الشاب، قال فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المعيار عادة يعود لارتباط الكاتب المترجم للعربية بالتيمة الخاصة بالمهرجان، مشيرًا إلي أنه بالنظر الى أعمال الكاتب إبراهيم نصر الله نجد انه كتب كثيرا عن الذاكرة الفلسطينية، وكذلك "انريكي شنايدر" الكاتب البرازيلي والذى كتب عن بعض الاحداث المعينة لتاريخ بلاده وذاكرتها.

سبب غياب التكنولوجيا فى ملتقى القاهرة الأدبي ؟

وبسؤاله حول غياب بعض الفعاليات فى الملتقى التى تناقش تأثير التكنولوجيا على الذاكرة، قال أن الدورة السادسة من الملتقى لم تتضمن على فعالية عن التكنولوجيا رغم انها تشغل الجميع لكن كاى فعالية ثقافية ليس من المطلوب أن نحيط بكل القضايا، مشيرًا إلي أن هذه الدورة تتضمن على مشاركات أقل من المشاركات السابقة للملتقى نظرًا لطبيعة التحديات الإقليمية التي تشهدها منطقتنا.

انطلقت الدورة الأولى من "مهرجان القاهرة الأدبي" عام 2015، وتواصلت فعالياته سنويًا حتى أُلغيت دورة 2020 مع اكتساح وباء كورونا للعالم، وتعثرت محاولات إقامته لسنوات عدة تالية بسبب الاوضاع الإقليمية حتى عودته هذا العام، بدعم وزارة الثقافة المصرية.

إنطلاق فعاليات السبت 20 إبريل

تستضيف "قبة الغوري" بقلب القاهرة الفاطمية في الساعة الثامنة مساء السبت 20 ابريل الجاري افتتاح الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي والذي يقام تحت شعار "المدينة والذاكرة".

ويشمل الافتتاح الذي تقدمه الكاتبة د. صفاء النجار مناقشة تحت عنوان "الكتابة والذاكرة" بين ا.ابراهيم عبدالمجيد الكاتب الكبير والرئيس الشرفي للملتقى، و ابراهيم نصرالله الكاتب الفلسطيني الكبير، وتدير اللقاء الكاتبة والناقدة آية طنطاوي.

وتستمر فعاليات الملتقى في قبة الغوري لمدة ستة أيام وتشمل مناقشات وحوارات أدبية وأمسية شعرية.