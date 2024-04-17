نيفين الكيلاني تعتمد أجندة احتفالات وزارة الثقافة بيوم التراث العالمي

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أجندة فعاليات وزارة الثقافة، احتفاء باليوم العالمي للتراث، وذلك بمشاركة العديد من قطاعات وهيئات الوزارة ومراكزها الثقافية المنتشرة بالمحافظات،والتي تهدف لإلقاء الضوء على مفرداتنا التراثية بهدف الحفاظ عليها لصون هويتنا الثقافية.

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة فى بيان صحفي، أن أجندة الفعاليات تأتي تزامنًا مع الاحتفاء بيوم التراث العالمي، وتعكس كذلك اهتمام الدولة بالحفاظ على الهوية التراثية، وتفعيلًا لاستراتيجية الدولة في الحفاظ على هذه الفنون التراثية، وضمانة استدامتها للأجيال القادمة، لصون هويتنا الثقافية.

حيث ينظم صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، ببيت المعمار المصري، السبت 20 أبريل الجاري، احتفالية "التراث السمع بصري في مائة عام"، بمشاركة الدكتورة رشا طمطوم، والدكتورة هبة صفي الدين، كما يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي، في 7 مساء الأحد 21 أبريل الجاري، حفل "السيرة الهلالية" لفرقة النيل للآلات الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، ويصاحب الحفل معرض لفنون الخط العربي التراثية من نتاج مدرسة خضير البورسعيدي، بالإضافة إلى ورش تعليم خط وكتابة، وفي الجمعة 27 أبريل الجاري، تقدم فرقة "ومضة" احتفالية بعنوان "مصر التراث"، كما يقام خلال شهر أبريل الجاري، "المعرض الدائم لمنتجات الخزف- الحلي- الخيامية- النجارة- النحاس"، وذلك بمركز الخزف والحرف التقليدية بالفسطاط،، وذلك من الأحد حتى الأربعاء أسبوعيًا، حيث يقدم المركز تخفيضات متميزة على منتجات المعرض طوال فترة إقامته، كما يُقام بمركز الهناجر للفنون، مساء الإثنين 29 أبريل الجاري، "صالون العمارة والسينما"، والاحتفاء بالتراث السينمائي من خلال "غراميات السينما: قراءة في أماكن الترفيه في القاهرة في منتصف القرن العشرين"، وذلك بالتعاون مع بيت المعمار المصري.

كما تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برامج وزارة الثقافة المنفذة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الخميس 18 أبريل الجاري، وحتى 25 أبريل مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بقرى محافظة كفر الشيخ، حيث تتضمن الفعاليات مجموعة من الورش ضمن برنامج "الأشغال اليدوية والحرف التراثية"، بجانب ورش الحكي والألعاب الشعبية، حيث تُقام الفعاليات داخل قرى مركز كفر الشيخ، في مدرسة دقلت الابتدائية في الفترة من 18 حتى 20 أبريل، ويستقبل مركز شباب قرية الحمراوي الفعاليات في الفترة من 21 حتى 23 أبريل، ويشهدها مركز شباب قرية روينة خلال يومي 24 و25 أبريل.

كما تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، بجامعة الوادي الجديد، الأحد المقبل، 21 أبريل، "الملتقى الثقافي الثاني لأطلس المأثورات الشعبية"، بعنوان "النخيل في التراث والمأثور الشعبي"، بالتعاون مع الجامعة، ويستمر الملتقى حتى الثلاثاء 23 أبريل، ويضم معرضًا فنيًا لنتاج الورش الحرفية والتراثية المختلفة، وعددًا من الجلسات البحثية التي تستمر على مدار ثلاثة أيام منها: "النخيل في العادات والتقاليد والممارسات الشعبية"، "النخلة تراث عربي مشترك"، "النخيل في الأدب الشعبي"، "آليات فهرسة المادة العلمية المحفوظة بمعمل الإدارة العامة لأطلس"الصناعات والحرف المرتبطة بالنخيل"، ويشهد النادي الاجتماعي بمطروح الجمعة القادمة، في الخامسة مساءً، انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي السادس عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، والذي يستضيف 139 فتاة وسيدة من 6 محافظات حدودية، وهي: "شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر (الشلاتين وحلايب وأبو رماد)، مطروح، القاهرة (حي الأسمرات)"، ويتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة وورش الحرف التراثية والحرف اليدوية ومنها: "الخيامية، التفصيل، التطريز السيناوي، الحلي والإكسسوارات، الجلود الطبيعية".

بالإضافة إلى تنظيم عدد من الزيارات والجولات الميدانية بالمعالم الأثرية والتراثية، أهمها: "زيارة متحف روميل، متحف الآثار والمكتبة العامة، عدد من المصانع الخاصة بإنتاج الصوف والزيوت والتمر"، وغيرها من الأماكن لتعريف المشاركات بالتاريخ والتراث الحضاري للمحافظة.

كما يواصل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة إتاحة العرض البانورامي لمعرض "مآذن وقباب من القاهرة المحروسة"، والذي استضافه قصر الأمير طاز خلال الفترة من ٢ إلى ٧ أبريل ٢٠٢٤م، وذلك عبرالرابط http://urbanharmony.org/m_k/m_k.html ويتضمن المعرض قرابة 110 صورة فوتوغرافية تستعرض فكرة وفلسفة بناء المآذن بالمساجد، وكأنها أياد مرفوعة للسماء بالدعاء، ومكان إطلاق الدعوة لمواقيت الصلوات الخمس كل يوم.

وتنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، غدًا الخميس 18 أبريل، ندوة بعنوان "جهود الدولة في حفظ ونشر التراث القومي: دار الكتب والوثائق القومية - نظرة مستقبلية"، يُحاضر فيها: "الدكتورة نهلة إمام -مستشارة وزيرة الثقافة لشئون التراث-، ندا محمد عبد الرحمن -باحثة دكتوراة بمركز ترميم دار الوثائق-، نورا عبد العظيم -باحثة بمركز تحقيق التراث-"، وتُدير الندوة، مروة الشريف -مديرة النشر في دار الكتب والوثائق القومية-، كما تُنظم الدار معرضًا لصور بعض المخطوطات من مقتنيات الدار، بالإضافة إلى طرح عدد من الإصدارات التراثية بخصم 15%.

الجدير بالذكر أن يوم التراث العالمي‏ هو يوم تحتفل به العديد من دول العالم، في 18 أبريل من كل عام، وهو يوم حدده المجلس الدولي للمباني والمواقع الأثرية الـ (ICOMOS) للاحتفاء به كل عام، برعاية منظمة اليونسكو، ومنظمة التراث العالمي، من أجل اليوم العالمي لحماية التراث الإنساني، حسب الاتفاقية التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في باريس في عام 1972م.