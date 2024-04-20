ضبط محل لبيع أجهزة الريسيفر المُعدّة لفك شفرات القنوات الفضائية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بامتلاك وإدارة محل، كائن بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية، لبيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.

وباتخاذ الإجراءات تم استهداف المحل، وأمكن ضبط المتهم المذكور، وبحوزته الأجهزة والمستلزمات التي تستخدم لفك شفرات القنوات الفضائية.

وبمواجهته، أقرّ بأنه مالك المحل، وارتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.