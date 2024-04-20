السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

12772 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفات المرور
مخالفات المرور

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكل الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏12772 مخالفة مرورية متنوعة.

وقالت وزارة الداخلية، اليوم السبت، إنه تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط "12772" مخالفة مرورية متنوعة منها:

- "6958" مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- "598" مخالفة سير دون تراخيص.

- "20" مخالفة دراجة نارية.

- "213" مخالفة تحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

-"23" مخالفات موقف عشوائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

وزارة الداخلية الإدارة العامة للمرور الطرق والمحاور مديريات الأمن

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