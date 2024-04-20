السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 15914 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفة شروط التعاقد

سرقة تيار كهربائي
سرقة تيار كهربائي

قامت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

شرطة النقل والمواصلات

شنَّت الإدارة عدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1714 قضية متنوعة.

شرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 15914 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد.

مباحث الضرائب والرسوم

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 237 قضية في عدة مجالات، أبرزها: «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرٍّ مدين لمصلحة الضرائب».

شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (148) قضية متنوعة، وضبط كافة المخالفات، أبرزها: (مخالفات مبانٍ، محال دون ترخيص، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

حملات المخالفات والظواهر السلبية الحملات الأمنية الامن الاقتصادي النتائج الإيجابية

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