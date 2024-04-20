خلافات حول حيازة الأرض تودى بحياة مزارع فى الشرقية

غمرت أشعة الشمس الأولى حقول محافظة الشرقية، لتطل على مشهد مأساوي هز أرجاء قرية هادئة، ففي أحد الأيام، سقط مزارع ضحية صراع دام على قطعة أرض زراعية، تاركًا وراءه عائلة ثكلى وأرضًا تُبكي حرثها.

بداية الحكاية

بدأت حكاية المأساة بمنازعة كلامية بين المزارع وزوجته من جهة، وأربعة مزارعين آخرين من جهة أخرى، حول حيازة قطعة الأرض، وتطورت المنازعة إلى مشاجرة عنيفة، تهافت خلالها المتهمون على الضحية، مشهرين أسلحة بيضاء ونارية، حتى سقط غارقًا بدمائه.

لم يهدأ ضمير زوجة الضحية، فهرعت إلى مركز شرطة منيا القمح، حاملة ندبة الفقد، وبفضل جهود أجهزة وزارة الداخلية، تم كشف ملابسات الجريمة، والقبض على المتهمين الأربعة.

التحقيقات

وبعد التحقيقات، اعترف المتهمون بجريمتهم، مقرين بأنهم اعتدوا على الضحية بسبب خلافات حول حيازة الأرض، وواجهتهم أجهزة الأمن بالأدلة القاطعة، من سلاح ناري وسلاح أبيض، فضلًا عن اعترافات شهود العيان.