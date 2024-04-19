مصابان فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق بلبيس- السلام بالشرقية

أُصيب شخصان بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق بلبيس- السلام بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقلهما إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول موظفين بشركة مراتب، مقيمين بمحافظة القليوبية، مصابين بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهما.

وكشفت التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بلبيس- السلام بمركز بلبيس، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.