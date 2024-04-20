دورى أبطال إفريقيا.. موعد عودة بعثة الأهلى إلى القاهرة

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة، الكونغو مساء اليوم بعد الانتهاء من مباراة مازيمبي المقرر لها الثالثة عصرًا.

وتتوجه بعثة الأهلي من ملعب تي بي مازيمبي إلى مطار مدينة لوبومباشي مباشرة بعد الانتهاء من مباراة مازيمبي، وذلك لإنهاء الإجراءات الخاصة برحلة العودة إلى القاهرة.

ويلتقي الأهلي مع مازيمبي في الثالثة عصر السبت بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يتفوق على مازيمبي في تاريخ لقاء الفريقين

ويقام لقاء العودة بين الأهلي ومازيمبي في التاسعة مساء الجمعة المقبل 26 أبريل باستاد القاهرة.

لعب الفريقان أربع مباريات خلال مواجهتين في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الإفريقية، فاز الأهلي في مباراتين، وفاز مازيمبي في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في مباراة واحدة، أحرز لاعبو الأهلي ثلاثة أهداف وسكنت شباكه مثلها.

جاءت المواجهات السابقة للفريقين في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان في الأدوار النهائية.

المواجهة الأولى في دور المجموعات عام 2002، وفاز الأهلي بالقاهرة بهدف أحرزه أحمد بلال، وتعادل الفريقان في لومومباشي بدون أهداف.

المواجهة الثانية في دور المجموعات عام 2012، فاز الأهلي بالقاهرة بهدفين لهدف واحد، أحرز للأهلي عماد متعب ومحمد ناجي جدو، وفاز مازيمبي بهدفين للاشىء في لومومباشي، وأكمل الأهلي مشواره وفاز بالبطولة.

يذكر أن الفائز في مجموع لقائي الذهاب والعودة سيلاقي في الدور النهائي الفائز من فريقي الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي.