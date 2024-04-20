وداع الرئيس السيسي للعاهل البحريني بمطار القاهرة يتصدر اهتمامات صحف السبت

تصدر وداع الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمطار القاهرة الدولي، في ختام زيارته لمصر، اهتمامات صحيفتي "الجمهورية" و"الأهرام"، الصادرتين صباح اليوم /السبت/.

ففي (الجمهورية) وتحت عوان (في ختام زيارته.. الرئيس السيسي يودع ملك البحرين بمطار القاهرة)، ذكرت الصحيفة، أن الرئيس السيسي قام أمس /الجمعة/ بتوديع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسي آل خليفة، بمطار القاهرة الدولي، في ختام زيارته لمصر.

وأضافت الصحيفة، أن العاهل البحريني كان قد قام بزيارة رسمية لمصر، استمرت ثلاثة أيام، وشهدت مباحثات موسعة مع شقيقه الرئيس السيسي؛ تناولت العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات؛ بما يعكس الطابع الأخوي والاستراتيجي للعلاقات الشعبية والرسمية.

وتحت عنوان (مصر تحذر من خطورة التصعيد واتساع الصراع)، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن مصر أعربت عن قلقها البالغ تجاه استمرار التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران، وذلك على إثر ما تردد عن توجيه ضربات صاروخية ومسيرات ضد مواقع في إيران وسوريا.

وأضافت الصحيفة، أن مصر طالبت - في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس - الطرفين بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتثال الكامل لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذرةً من عواقب اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة، وآثارها الخطيرة على أمن وسلامة شعوبها.

وأوضحت أن مصر أكدت أنها سوف تستمر في تكثيف اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية والمؤثرة، من أجل احتواء التوتر والتصعيد الجاري.

ومحليا وتحت عنوان (اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة للموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة)، ذكرت (الجمهورية)، أن وزير التنمية المحلية هشام آمنة أعلن انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية، اليوم السبت، والتي تستمر حتى 9 مايو المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن هشام آمنة أكد - في بيان - أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم، وشدد على تكثيف الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

إزالة 2758 حالة تعد على الأراضي الزراعية

وأشارت إلى أن الوزير أوضح أن إجمالي ما جرى استرداده خلال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات بلغ حوالي 1.5 مليون متر مربع بإجمالي 8002 مبنى مخالف، وإزالة 2758 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 5626 فدانا زراعيا، و242 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 1281 فدانا بمحافظة بورسعيد.

بينما ركزت صحيفة (الأهرام)، على اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مسلطة الضوء على كلمة وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال الفعاليات الخاصة بالتأمين الصحي، والتي حملت عنوان "التغطية الصحية للجميع"، والتي أكد خلالها تحرك مصر بقوة لبناء نظام قوى للتأمين الصحي الشامل، رغم كل التحديات الاقتصادية والضغوط المالية، لافتًا إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يستهدف حماية كل أفراد الأسرة المصرية من أي مخاطر صحية أو مالية مترتبة على المرض.

وأضافت الصحيفة، أن الوزير قال "إننا نعمل على تكوين احتياطيات مالية ضخمة لضمان الاستدامة المالية والقدرة على توفير الخدمات الصحية، وأشار إلى أن التجربة المصرية في التغطية الصحية الشاملة للجميع، تحظى باهتمام ودعم كبير من شركاء التنمية الدوليين، حيث ترتكز على آليات شراء استراتيجية للخدمات الصحية، تعزز التنافسية بين القطاعين العام والخاص، وتضمن رفع مستوى الجودة.

وأشارت إلى أن الوزير أوضح أن هناك حوافز لجذب القطاع الطبي الخاص لتوفير خدمات الرعاية الصحية، وأن الدولة تعمل على تعزيز قدرات القطاع الخاص، حتى يقود نظام التغطية الصحية الشاملة، وقال "إننا ندرس التعاون مع كبرى المؤسسات غير الهادفة للربح والجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات صحية ذات جودة، كما ندرس آليات (التطبيب عن بعد) والتقنيات الرقمية، التي تسهم في تحسين خدمات التأمين الصحي الشامل خلال المرحلة المقبلة".

وفي الشأن الاقتصادي أيضا.. وتحت عنوان (14 اتفاقية لإقامة مشروعات بشراكة صينية باقتصادية قناة السويس)، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقعت 14 اتفاقية لكبرى الشركات الصينية؛ لإقامة العديد من المشروعات داخل مصر بمشاركة القطاع الخاص، وذلك على هامش مؤتمر التعاون والتبادل بين مصر والصين (تشيجيانج)، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع كبرى الشركات الصينية خاصةً في مقاطعة "تشيجيانج".

وأضافت الصحيفة، أن رئيس اقتصادية قناة السويس وليد جمال الدين أكد تطلعه لتطوير التعاون مع الشركات الصينية في القطاعات الصناعية المستهدف توطينها باستراتيجية الهيئة.

وأشارت إلى أن رئيس اقتصادية قناة السويس لفت إلى اعتزاز المنطقة الاقتصادية بالشراكة الطويلة مع الاستثمارات الصينية، ونجاح تجربة التعاون المصري الصيني في منطقة "تيدا مصر" للتعاون الاقتصادي، التي يصل حجم الاستثمارات بها حتى الآن لنحو ملياري دولار من خلال وجود 150 شركة في قطاعات صناعية ولوجستية متعددة، وأشار إلى نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب 128 مشروعًا، بالمناطق الصناعية والموانئ في الفترة من يوليو 2023 حتى مارس 2024 (منها مشروعات حصلت على موافقات نهائية، ومشروعات حصلت على موافقات مبدئية)، بتكلفة استثمارية تتخطى 3 مليارات دولار، تمثل الاستثمارات الصينية 40% منها.

جولة جديدة في حرب الضربات "غير الموجعة"

وعالميًا وتحت عنوان (جولة جديدة في حرب الضربات "غير الموجعة")، ذكرت (الأهرام)، أن في ضربة انتقامية محدودة لحفظ ماء الوجه، لم تتبنها إسرائيل رسميا، وقللت طهران من أهميتها، دوت انفجارات في مدينة أصفهان وسط إيران، وقال القائد العام للجيش الإيراني عبدالرحيم موسوى، إنها ناجمة عن تصدى الدفاعات الجوية لعدد من "الأجسام الطائرة"، بينما نشر التليفزيون الرسمي مقطعا مصورا قال إنه لتفعيل الدفاعات الجوية في أصفهان.

وأضافت الصحيفة، أن موسوي أشار إلى أن الخبراء المعنيين يحققون في الأمر، وسيعلنون نتائج التحقيق لاحقا، وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب شنت هجوما على طهران، لكنها لم تعلنه رسميا.

وتابعت: أن وسط تضارب الروايات بين الطرفين، أفاد التليفزيون الرسمي الإيراني بأن الدفاعات الجوية تصدت لمسيرات صغيرة فوق مدينة أصفهان دون أضرار تذكر، لكن صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية ذكرت أن الهجوم نفذته طائرات بإطلاق صواريخ بعيدة المدى، وليس باستخدام طائرات مسيرة أو صواريخ أرض جو.