الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

العاهل البحرينى: بحثت مع الرئيس السيسى ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة

الملك حمد بن عيسى
الملك حمد بن عيسى آل خليفة

قال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إنه تمت مناقشة عدد من القضايا ذات العمل العربي المشترك، وخصوصًا ما يتعلق بضرورة تنفيذ قرارات وقف إطلاق النار في غزة وتوصيل المساعدات الانسانية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي: "بحثت أن والرئيس السيسي ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأكد قبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة لينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة.

وأشار إلى أنه تم بحث جدول أعمال القمة التي ستستضيفها مملكة البحرين لوقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

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