السيطرة على حريق مخزن خردة بالسويس دون إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب في مخزن خردة بمنطقة عرب المعمل في السويس، وطالت النيران محول كهرباء يغذي المنطقة، ولم يسفر الحريق عن إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

البداية بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغا يفيد بنشوب حريق في أرض فضاء بمنطقة عرب المعمل، وتوجهت سيارتا إطفاء من نقطة المثلث لموقع البلاغ.

وحاصر رجال الحماية المدنية النيران قبل امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة، وجرى فصل خط الغاز الطبيعي والتيار الكهربائي عن المنطقة التي شهدت الحريق.

وكشفت المعاينة عن أن الحريق اندلع في أرض فضاء يستغلها صاحبها في جمع وتخزين الخردة ومخلفات البلاستيك، ونشب الحريق بشكل مفاجئ، حسب أقوال شهود العيان، وانتشرت النيران في المخلفات الخردة بفعل المواد سريعة الاشتعال، وطالت النيران محول كهرباء مجاور للأرض الفضاء.. وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار الجهات المعنية للتحقيق.