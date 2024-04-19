حبس متهم بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله فى القاهرة 4 أيام

أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتنقيب عن الآثار في منطقة الوايلي.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهم نقب عن الآثار أسفل منزله في الوايلي، وعثر بحوزته خلال تفتيش منزله محل الواقعة، على "فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- الأدوات المستخدمة فى الحفر"، كما عُثر على حفرة بإحدى الغرف بعمق 3 أمتار، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وحيازته السلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية له؛ للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة التنقيب عن الآثار بالمخالفة للقانون.