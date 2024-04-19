ضبط مزارع أنهي حياة جاره بطلقات خرطوش في أسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مزارع بأسيوط لقيامه بإطلاق عيار ناري تجاه آخر ما أدى إلى وفاته.

بسؤاله اتهم مزارعا مقيم بذات الدائرة، بإطلاق عيار ناري تجاهه من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابته، وعلل قيامه بذلك لخلافات سابقة حول الجيرة، وفى وقتٍ لاحق أخطرت المستشفى بوفاة المصاب متأثرًا بإصابته.

باتخاذ الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم بندقية خرطوش، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.