الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بالأسماء.. 20 مصابًا إثر انقلاب سيارة ربع نقل على صحراوى المنيا

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل

أُصيب 20 مواطنًا إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، وتم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين

وتبيَّن من التحريات الأولية أن المصابين هم: خالد علي شعراوي، حسام ياسر رفعت، جنى ناصر محمد، آدم أحمد شعبان، فارس محي الدين ناشد، منذر أحمد شعبان عبدالغني، زبيده عبدالظاهر سيد، هويدا فتحي سيف، محمد محي عبدالظاهر، عمر أحمد كمال، ثريا عبدالعزيز محمد، عربي حسن محمد، هاشم متولي محمد، عبدالرحمن محمد صلاح، فاطمة نجيب طه، فكرية عبدالظاهر سيد، نادي خالد حمادة، عبدالرحمن عصام لطفي، بالإضافة إلى شخصين مجهوليِّ الهوية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يُفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، بمحافظة المنيا وتحديدًا بالقرب من مدخل مدينة المنيا.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبيَّن العدد المبدئي 20 مصابًا بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

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