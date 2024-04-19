الجمعة 19 أبريل 2024
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مصر

وضع حجر أساس مشروع موقف إقليمى جديد بمدينة المنيا الجديدة

رئيس جهاز مدينة المنيا
رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة

صرح المهندس أحمد مصطفي محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، بأنه تم وضع حجر أساس مشروع موقف إقليمي جديد على مساحة 5 أفدنة بمدينة المنيا الجديدة، وذلك بحضور اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، واللواء عادل ترك، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري.

وأكد محافظ المنيا أن مشروع إنشاء الموقف الإقليمي بمدينة المنيا الجديدة، يأتي انطلاقا من تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الاهتمام بإنشاء مشروعات تنموية بمحافظات الصعيد، وضمن جهود الدولة لتطوير شبكة الطرق ووسائل المواصلات ومنظومة المواقف، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير الانتقال بين المحافظات، لافتًا إلى أن المشروع تنفذه شركة النيل العامة للطرق الصحراوية، إحدى شركات الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى التابعة لوزارة النقل.

وأوضح المهندس أحمد مصطفي محمد، أن المشروع سيقام على مساحة 5 أفدنة، وذلك ضمن برنامج المشروعات التنموية بصعيد مصر، والذي يستهدف دعم التنمية المُستدامة الشاملة في الصعيد لتكون أكثر جذبا وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، مع تحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

 المشروع يتمتع بموقع استراتيجى وحيوى هام 

وأضاف المهندس أحمد مصطفي محمد، أن المشروع يتمتع بموقع استراتيجي وحيوي هام بجوار إدارة المرور بمدينة المنيا الجديدة، كما سيسهم في تيسير الحركة المرورية وتخفيف حدة الزحام والقضاء على المواقف العشوائية التي تؤدي إلى الفوضى وإرباك الحالة المرورية، فضلًا عن زيادة تعمير المنطقة وخلق فرص عمل جديدة مع مراعاة عدد من الشروط والمعايير التي تحقق تلك الأهداف.

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ومن جانبه، استعرض المهندس محمود أحمد حلمى، العضو المنتدب للكباري والإنشاءات بشركة النيل، مكونات المشروع والذي سيقام على مساحة ٥ أفدنة بما يعادل 21000 م2 بمدينة المنيا الجديدة، وسيضم مبنى إداريا بمساحة 1180 م2 يتكون من دور أرضي / دور أول، وسور حول الموقع العام للموقف بطول 595 مترا، وعدد 2 غرفة (كهرباء ـ مولدات) بمساحة 80م2، وعدد 5 مواقف للحافلات، وعدد 2 موقف ميكروباص، وعدد 2 موقف انتظار سيارات، وموقف محلى، ومبنى للورشة، ومكتب أمن ووحدة للإطفاء وأخرى للإسعاف.

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