الثلاثاء 09 أبريل 2024
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اقتصاد

جهاز المنيا الجديدة يكرم حفظة القرآن الكريم من أبناء المدينة

جهاز المنيا الجديدة
جهاز المنيا الجديدة يكريم حفظة القرآن الكريم

شارك المهندس  أحمد مصطفى محمد رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة في الاحتفال بتكريم أبناء المدينة من حفظة القران الكريم  من خلال مسابقة القرآن الكريم التي تنظم في شهر رمضان، وذلك في إطار رعاية جهاز مدينة المنيا الجديدة ومجلس أمناء المدينة لحفظة القرآن الكريم.

وحضر الاحتفال نواب رئيس الجهاز ومجموعة من قيادات الجهاز، وبدأ الحفل بكلمة  المهندس أحمد مصطفى رئيس الجهاز والذي حثهم على الاستمرار في حفظ القرآن وتطبيق تعاليمه وبث روح لتشجيع تلك البراعم النضرة.

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ثم توجه بخالص الشكر والتقدير  إلى  الدكتور حسانين عبد الحكيم ، ممثل وزارة الأوقاف، والدكتور صلاح سيد رجب، مشرف عام على المساجد ، ثم استمع خلال الحفل لبعض من آيات الله البينات من أبنائنا حفظة القرآن الكريم ، تم توزيع جوائز المسابقة من  المهندس محمد خيري عضو مجلس الأمناء لأبناء المدينة بدأ في توزيع الجوائز المادية مع شهادات التقدير لأبنائنا الكرام المشاركين في تلك الأجواء العطرة.

وقد أعلن  المهندس  أحمد مصطفى محمد رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، عن إجراء مسابقة لحفظة القرآن الكريم بمقر جهاز مدينة المنيا الجديده وقد تقدم عدد من أبناء المدينة وساكنيها للمسابقة كالآتي:

المستوى الأول حتى 20 عاما القران الكريم كاملا، تقدم عدد 27.
والمستوى الثاني حتى 15 عاما  15 جزء تقدم عدد 22.
والمستوى الثالث حتى 12 عاما  10 أجزاء تقدم عدد  16.
والمستوى الرابع حتى 10 سنوات 5 أجزاء تقدم عدد 24  وقد تم ترشيح لجنه الاختبارات من  العلماء والمشايخ بالمدينة بإجراء الاختبارات. 

وأوضح رئيس جهاز، نظرا لزيادة عدد المتقدمين للاختبارات فقد تم استكمال الاختبارات وقد  يتم إعلان النتيجة فور الانتهاء منها  بتكريم الأوائل ومنحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية تحفيزا لهم على الاستمرار في حفظ كتاب الله. 

لمنيا الجديدة القرآن الكريم لحفظة جهاز

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