نقيب الجزارين: انخفاض أسعار اللحوم البلدية بنسبة 15%

أكد يوسف البسومي، نقيب الجزارين، أن أسعار اللحوم الكندوز البلدية قد انخفضت بنسبة 15%، حيث انخفض سعر الكيلو من 430 إلى 380 جنيهًا، بانخفاض يتراوح بين 30 و50 جنيهًا للكيلو، وشملت هذه النسبة جميع أنواع اللحوم الكندوز، سواء الصغيرة أو الكبيرة أو الجملي أو الخراف أو الماعز، حيث انخفضت الأسعار إلى 400 و420 جنيهًا للكيلو، وأما بالنسبة للحوم البيرة البلدية، فقد انخفضت إلى 250 و260 جنيهًا للكيلو بدلًا من 300 جنيه.

وأضاف "البسومي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن السعر القائم للحوم الكندوز البلدي انخفض من 180 و185 جنيهًا إلى 160 و165 جنيهًا للكيلو، بانخفاض يصل إلى 20 جنيهًا في الوزن القائم. ومع تحرير سعر الدولار، من المتوقع أن تعود الأسعار إلى مستوياتها السابقة، حيث يتعامل تجار اللحوم والمربون في عمليات البيع والشراء وفقًا لسعر الدولار والأسعار العالمية، نظرًا لفتح الأسواق.

توفير العلف الأخضر سيؤدي إلى خفض أسعار العلف الخشن

وأشار البسومي إلى أن توفير العلف الأخضر سيؤدي إلى خفض أسعار العلف الخشن وسيسهم بنسبة 30 إلى 40% من تكلفة تغذية المواشي، وأشار إلى أن توفير العلف الأخضر سيقلل الضغط على العلف الخشن، مطالبًا الحكومة بضبط التعامل مع سعر صرف الدولار وبالتالي ضبط الأسواق.

وأوضح نقيب الجزارين أن الثروة الحيوانية بعد عام 2013 شهدت عملية تنمية، وأن رفع أسعار اللحوم البلدية كان نتيجة استيراد العجول من الخارج بأسعار مرتفعة مقارنة باللحوم البلدية.

وأشار إلى أن المستورد هو من يرفع الأسعار، حيث إن أسعار اللحوم المستوردة مرتبطة بأسعار الدولار، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم البلدية.