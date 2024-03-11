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مصر

الزراعة تزف بشرى سارة للمواطنين في أول أيام رمضان

لحوم
لحوم

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن زيادة الإفراجات عن الأعلاف خفض أسعار الماشية، وبالتالي انخفاض اللحوم الحمراء في الأسواق، إلى جانب زيادة الإنتاج  من الماشية مع توفير الدعم اللوجستي والفني والبرامج الممولة للمربين، حيث إن الأعلاف تمثل 70٪ من جملة إنتاج اللحوم.

الوزارة أصدرت تعليمات بتشديد الرقابة على الأعلاف بعد الإفراجات عنها وضمان وصولها للمربين

وقال "سليمان" في تصريحات لـ" الدستور" إن الوزارة أصدرت تعليمات بتشديد الرقابة على الأعلاف بعد الإفراجات عنها وضمان وصولها للمربين وتدبير العملة اللازمة، لخدمات الأعلاف من الذرة وفول الصويا لتيسير الإفراجات عنها ومراقبتها بالتنسيق بين وزارة الزراعة والتموين وجهاز حماية المستهلك وشرطة المسطحات المائية، وذلك لوصول هذه الخامات إلى مربي الثروة الحيوانية وطرحها في الأسواق على المربين، وكذلك القيام بالتفتيش والرقابة على صناعة الأعلاف.

 انخفاض خامات أسعار الأعلاف من الصويا والذرة الصفراء

ومن جانبه، أكد رفيق قاسم، مدير قطاع الدواجن بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك انخفاضًا في أسعار اللحوم  خلال شهر رمضان وانخفاض الأسعار نتيجة انخفاض سعر الدولار، وبالتالي انخفاض خامات أسعار الأعلاف من الصويا والذرة الصفراء، حيث إن انخفاض أسعار اللحوم  نتيجة زيادة الإنتاج  مربين جدد في  الإنتاج مع استقرار أسعار الدولار.

وقال" قاسم “ في تصريحات لـ"الدستور"، إن الأسعار ستنخفض أكثر  خلال الفترة المقبلة بنسبة كبيرة نتيجة انخفاض أسعار العلف بنسبة 20% و25% وبالتالي انخفاض أسعار اللحوم بنسبة 20% خلال الشهر الكريم  مع انخفاض الأعلاف.

وأضاف "قاسم" أن الافراجات عن الأعلاف مستمرة  وهو ما عمل على انخفاض الأسعار، وأنه لا توجد مشكلة في الإفراجات في الأسعار وأن أسعار الذرة والصويا تنخفض يوميًا، وأن وزارة الزراعة توفر أكثر من 200 سلعة في معرض الوزارة خير مزارعنا لأهالينا في الدقي والمنافذ الأخرى التي تصل إلى 300 منفذ على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أنه سيتم ضخ كميات كبيرة يوميًا في جميع المنافذ على مستوى الجمهورية من اللحوم  والسلع الأساسية وستخفض الأسعار أكثر وأكثر خلال شهر رمضان وبعد شهر رمضان.

تمثل المملكة المتحدة عملية الانتاج الزراعة زيادة الإفراجات الأعلاف تخفض أسعار اللحوم الحمراء أبو الغار

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