بعد تصريحاته الأخيرة.. عمر كمال يتصدَّر الترند ومتابعون: راجل محترم

تصدَّر مطرب المهرجانات عمر كمال، محرك البحث الإلكتروني "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد تصريحاته الأخيرة التي أدلي بها من خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية على منصات السوشيال ميديا، الأمر الذي دفع مستخدمي مواقع التواصل للحديث عنه.

جاء حديث مطرب المهرجانات عمر كمال، في البداية عن العربية الفارهة التي تحدث عنها مستخدمو السوشيال ميديا، والذي تحدث البعض عنه بأنها جاءت له من غير استحقاق، ليرد على هذه التصريحات قائلًا: "لما كنت شغال في بنزينة كنت بجمع الجنيه والاتنين جنيه التبس بتاعي عشان مكنش ليا قبض، وشغال بالتبس بس، ولما كان بيخش عليا عربية ماركات عالية مبقلوش أمه اللي جيبهاله وبقول الحمد لله، اشمعنا أنا؟".

سر تصدر عمر كمال ترند جوجل.. وروّاد السوشيال: راجل والله

التعليقات التي جاءت على فيديو الفنان عمر كمال، جميعها كانت إيجابية، وشجعته على استمراره في العمل، وأن كل ما تلقاه هو رزق من عند الله نتيجة التعب والشقاء الذي مرَّ به، على مدار سنوات طويلة من حياته، فردَّت عليه الفنانة بدرية طلبة، قائلة: "علشان انت متربي وابن ناس الحاقدين سيبك منهم ربنا مش بيكرمهم من أفعالهم".

وأكد على حديثها الفنان محمود الليثي، فرد على الفيديو قائلًا: "عشان إنت راجل ومحترم وشقيت ربنا اداك ولسه هيديك كمان وكمان يا عمر.. ربنا يبعد عنك كل شر ويعطيك من خيره".