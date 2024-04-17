الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنفوجراف

ما لا تعرفه عن "منخفض الهدير" الذى ضرب دول الخليج (إنفوجراف)

فيضانات سلطنة عمان
فيضانات سلطنة عمان

تسبب منخفض الهدير في حدوث فيضانات مفاجئة في سلطنة عمان على الطرف الشرقي لشبه الجزيرة العربية، ما أسفر عن مقتل العديد من المواطنين، بينما يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين، حسبما ذكرت السلطات.

كما يمرّ سكان دولة الإمارات بحالة من الذعر، بعدما ضربت العواصف الثلجية والأمطار الفيضانية أجزاءً من البلاد، وتسببت في خسائر كبيرة وحالة من الغرق صاحبتها عواصف ترابية وسحب رعدية ضخمة، ما أدى لاقتلاع النخيل والأشجار، وسط نداءات مستمرة وتحذير للمواطنين بعدم الخروج من منازلهم، وتعطيل الدراسة.

في هذه السطور، تستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن منخفض الهدير.

  • شهد العديد من دول الخليج أحوالا جوية متقلبة نتيجة "منخفض الهدير".
  • المنخفض تسبب في هطول أمطار غزيرة وصلت لحد السيول والفيضانات.
  • دول الخليج التي تأثرت بالمنخفض هي: (عمان والإمارات والبحرين وشرق المملكة العربية السعودية).
  • أسفر المنخفض عن مقتل العديد من المواطنين، بينما يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين.
  • هدير هو مصطلح علمي ذو أصل عربي، يعني رفع الصوت وتكراره بشكل مميز.
  • يُستخدم هذا المصطلح لوصف العديد من الأصوات، بما في ذلك صوت الرعد.
  • وفي المناخ، الهدير هو صوت عميق وقوي يسمع خلال الطقس العاصف.
  • وهو صفة لصوت الرعد المتكرر القوي الناتج عن مسار ضوء البرق في السماء.

هل تتأثر مصر بفيضانات دول الخليج؟.. "الأرصاد" تكشف الحقيقة لـ"الدستور"

عاجل| تحذير من رياح الخماسين.."الأرصاد" تُعلن عن موعد تحسن الأحوال الجوية

هل تتأثر مصر بعواصف دول الخليج؟

أكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنَّ مصر لن تتعرّض بعواصف دول الخليج، نتيجة اختلاف الكتل الهوائية وتوزيعات الضغط التي تؤثر على وقوع الأمطار بغزارة.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، أن الحالة الجوية السيئة التي أثرت على طقس الإمارات بدأت منذ أيام على سلطنة عمان التي شهدت سقوط أمطار مهولة وكانت غير مسبوقة، وأدت إلى جريان السيول والفيضانات في شوارع عمان، وأسفرت عن وقوع 17 حالة وفاة.

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