الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

هل تتأثر مصر بفيضانات دول الخليج؟.. "الأرصاد" تكشف الحقيقة لـ"الدستور"

فيضانات سلطنة عمان
فيضانات سلطنة عمان

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة تعرض مصر للعاصفة الجوية والمنخفض الجوي الذي يسود عددًا من دول الخليخ في الوقت الحالي.

وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات مفاجئة في سلطنة عمان على الطرف الشرقي لشبه الجزيرة العربية، ما أسفر عن مقتل العديد من المواطنين، بينما يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين، حسبما ذكرت السلطات مساء الإثنين.

كما يمرّ سكان دولة الإمارات بحالة من الذعر، بعدما ضربت العواصف الثلجية والأمطار الفيضانية أجزاءً من البلاد، وتسببت في خسائر كبيرة وحالة من الغرق صاحبتها عواصف ترابية وسحب رعدية ضخمة، ما أدى لاقتلاع النخيل والأشجار، وسط نداءات مستمرة وتحذير للمواطنين بعدم الخروج من منازلهم، وتعطيل الدراسة.

 

هل تتأثر مصر بعواصف دول الخليج؟

من جهتها، أكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" على أنَّ مصر لن تتعرّض بعواصف دول الخليج، نتيجة اختلاف الكتل الهوائية وتوزيعات الضغط التي تؤثر على وقوع الأمطار بغزارة.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، أن الحالة الجوية السيئة التي أثرت على طقس الإمارات بدأت منذ أيام على سلطنة عمان التي شهدت سقوط أمطار مهولة وكانت غير مسبوقة، وأدت إلى جريان السيول والفيضانات في شوارع عمان، وأسفرت عن وقوع 17 حالة وفاة.

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موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر 

ولفتت "غانم" إلى أنَّ الحالة الجوية التي تسود البلاد في الوقت الحالي، ستنتهي مساء اليوم، على أن يعود استقرار الأحوال الجوية واعتدال درجات الحرارة بدءًا من غد الخميس.

وأضافت بانخفاض في قيم درجات الحرارة بمعدل 5 درجات، بداية من الخميس، فضلًا عن اعتدال سرعات الرياح، حيثُ يسود البلاد استقرار تام في الأحوال الجوية. 

كما قالت الدكتورة عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر حاليًا بما يُسمى بالمنخفض الصحراوي والذي يؤدي لارتفاع درجات الحرارة بشكل مؤقت بحوالي 5 إلى 6 درجات تصل على القاهرة 36 درجة وعلى جنوب البلاد تسجل 38 درجة، مضيفة أن ارتفاع درجات الحرارة يصاحبه نشاط رياح مثير للأتربة.

ونصحت "غانم" المواطنين بتوخي الحذر أثناء فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، حيثُ يسود البلاد انخفاض الرؤية الأفقية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحًا التى تصل إلى حد الضباب الكثيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

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