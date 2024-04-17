الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الباز يقترح اختصارًا لمسلسل الحشاشين وعرضه فى مدارس مصر

د. محمد الباز
د. محمد الباز

اقترح د.محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «الدستور»، بعمل اختصار لمسلسل الحشاشين فى نسخة مختصرة مدتها 3 ساعات وعرضها فى كل مدارس مصر، مؤكدًا أن سبب اقتراحه هو أن أولادنا فى احتياج لمعرفة تاريخ التطرف والقتلة حتى يتجنبوا الوقوع فى فخهم.

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واستعرض المسلسل، الذي عرض رمضان الماضي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي إحدى أخطر الحركات السرية التي تنتمي لإحدى طوائف المذهب الشيعي، ويتناول العمل كيف نجح مؤسس الجماعة في إقناع أتباعه بأفكار خاطئة لتبرير جرائمهم.

وفي العمل الضخم، جسّد الفنان الشهير كريم عبدالعزيز دور البطل "حسن الصباح"، والمتزوج بالنجمة الصاعدة ميرنا نور الدين، التي تجسد دور فتاة تدعى دنيا زاد، وتدور الأحداث في إطار من التشويق والدراما.

تناول مسلسل "الحشاشين"، الذي ينتمى إلى نوعية الأعمال الدرامية التاريخية، قصص طائفة الحشاشين ومؤسسها حسن الصباح في القرن الحادي عشر، إذ ينضم حسن الصباح إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا.

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ثم سافر الصباح إلى مصر ويظل بها 3 سنوات خلالها يتنقل بين القاهرة والإسكندرية، ويحدث خلاف بينه وبين أمير الجيوش بدر الدين، الذي يقوم بسجنه ثم طرده على ظهر سفينة كانت في طريقها إلى شمال إفريقيا.

وتغرق السفينة وينجو منها الصباح، ويسافر إلى أصفهان في إيران، واختار لنفسه مكانًا حصينًا حتى يكون بعيدا عن أعين أعدائه، إذ يعيش في قلعة يطلق عليها "قلعة ألموت" ترتفع عن سطح الأرض بنحو 6000 قدم، والطريق إليها منحدر وصعب الوصول له.

ويعد اسم حسن الصباح، الملقب بـ"شيخ الجبل" واحدًا من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في التاريخ الإسلامي، وينسب له تأسيس ما يعرف بـ"الدعوة الجديدة" أو الطائفة الإسماعيلية النزارية المشرقية أو الحشاشين حسب التسمية الأوروبية.

وفي 471 هـ/1078م، ذهب إلى مصر في زمن المستنصر بالله الفاطمي، وعاد بعد ذلك لينشر الدعوة في فارس، واحتل قلعة الموت لتكون قلعته الحصينة ومقر حكمه.

وفي العموم، اشتهرت فرقة الحشاشين في القرن الـ11 بتنفيذ اغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

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