اتحاد الكرة يتهم إدارة نادى بيراميدز بالمناورة فى أزمة "الشيبى"

اتهم مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، إدارة نادى بيراميدز بالمناورة والتلاعب فى أزمة اللاعب المغربي محمد الشيبى، بعد تحديد أكثر من موعد من قبل لجنة الانضباط لمثول اللاعب للتحقيق، دون أن يتم ذلك بسبب تهرب اللاعب من المثول أمام لجنة التحقيق فى المواعيد التى تم تحديدها من قبل.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة أن لجنة الانضباط بالجبلاية حددت 3 مواعيد للتحقيق مع اللاعب، وتم استدعاؤه بشكل رسمى عن طريق ناديه، لكن إدارة بيراميدز تعللت فى المرة الأولى بتواجد اللاعب فى المغرب، ثم بعدم إمكانية مثول اللاعب للتحقيق قبل مباراة فريقه أمام المقاولون العرب بـ3 ساعات فقط.

وشدد المصدر على أن لجنة الانضباط حاولت التواصل مع إدارة بيراميدز من أجل تحديد موعد جديد للتحقيق مع اللاعب، لكنها تفاجأت بسفر الشيبى مرة أخرى إلى المغرب، الأمر الذى اعتبره مسئولو الجبلاية نوعا من المناورة من جانب إدارة الفريق السماوى حتى لا يخضع اللاعب للتحقيق أمام لجنة الانضباط.

وأوضح المصدر أن ادارة بيراميدز تعتقد أن اتحاد الكرة يسعى للضغط على اللاعب خلال جلسة التحقيق، من أجل إجباره على التنازل عن دعواه القضائية ضد حسين الشحات لاعب الأهلى.

وسافر محمد الشيبي إلى المغرب عقب مباراة الفريق الماضية امام المقاولون، على أن يصل إلى القاهرة، غدًا الخميس، استعدادًا للمباريات المقبلة.

ويتزامن عودة الشيبى من المغرب مع الجلسة التي حددتها محكمة جنح مدينة نصر لنظر قضية اتهام اللاعب لحسين الشحات بسببه وقذفه، والمقرر لها غدًا الخميس، بعد إحالته من النيابة العامة.

ومَثُل حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام جهات التحقيق؛ في قضية الشيبي لاعب نادي بيراميدز، قبل أن تحيله النيابة العامة إلى محكمة جنح مدينة نصر بتهمة السب والقذف والضرب والترويع والإهانة في أثناء نشاط رياضي.