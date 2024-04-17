الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

إنعام الجريتلي تغيب عن "الفن" بسبب وعكة صحية.. ورسالة مؤثرة للجمهور

الفنانة أنعام الجريتلي
الفنانة أنعام الجريتلي

طمأنت الفنانة أنعام الجريتلي جمورها على حالتها الصحية التي تمر بها مؤخرًا، والتي تسببت في غيابها المفاجئ عن الساحة الفنية وحتي في التواصل مع الآخرين وجمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك نظرًا للحالة الصحية التي تمر بها.

وكشفت الفنانة أنعام الجريتلي عن آخر تطورات حالتها الصحية التي تسبب في نقلها إلى المستشفي، خلال الأيام الماضية وهو إصابتها بالتهاب رئوي شديد، تحوّل إلى حساسية ودفعها إلى الامتثال إلى أمر الطبيب بالجلوس في المنزل حتي تكون بعيدة عن أي روائح.

وبعثت الجريتلي برسالة إلى جمهورها تطمأنهم عليها، مؤكدًة على تحسن حالتها الصحية باستمرار، وهو الأمر الذي أسعدها كثيرًا حب الجمهور والسؤال عنها باستمرار، حتي أنها لم تظهر في أعمل درامي في رمضان بسبب وعكتها الصحية.

محطات من حياة الفنانة أنعام الجريتلي

الفنانة أنعام الجريتلي من مواليد عام 1944، تخرجت من المعهد السينمائى عام 1966، قسم التمثيل، عملت فى البداية بالمسرح في أعمال البرجوازى النبيل، المتوحشة، ورجل مجنون، عملت مخرجة فى مسلسلات الأطفال، ولمعت فى مسلسلات منها العائلة، حادثة شرف.

محطات من حياة الفنانة أنعام الجريتلي حياة الفنانة أنعام الجريتلي أنعام الجريتلي الفنانة أنعام الجريتلي حالتها الصحية آخر تطورات حالتها الصحية

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