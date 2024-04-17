موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2024

تزايدت عمليات البحث حول الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2024 بعدما أعلن المجلس القومي للأجور، عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدء من مايو المقبل.

مصر ترفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بدءا من مايو

من المقرر أنه يتم تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارا من مايو المقبل، بعد أن ترسل وزارة العمل فور صدور القرار، كتابا دوريا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات الجمهورية ، بشأن القواعد التنفيذية، وكيفية متابعة تنفيذ القرار، داخل المنشآت بالمحافظات،في التوقيتات المحددة له،طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط ورئيس المجلس القومي للأجور، إن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين، خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.

الحالات التي لاينطبق عليها الزيادة

كشف المجلس انه يوجد استثناءات لا ينطبق عليها من زيادة الحد الأدنى للأجور أنه يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال، من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.

فتح باب التظلمات

اكدت وزيرة التخطيط ورئيس المجلس القومي للأجور أنه سيتم فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 اشهر، إلى لجنة التظلمات برئاسة وزير العمل بشأن أي ملاحظات في التنفيذ على مستوى المحافظات.

تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

يناير 2022: 2400 جنيه

يناير 2023:2700جنية

يوليو 2023:3000 جنية

يناير 2024: 3500جنية

مايو 2024: 6000جنية

الحد الأدنى للأجور في القطاع العام

يوليو 2014: 1200 جنيه

يوليو 2017: 1700 جنيه

يوليو 2019: 2000 جنيه

يوليو: 2021: 2400 جنيه

أبريل 2022: 2700 جنيه

أكتوبر 2022: 3000 جنيه

أبريل 2023: 3500 جنيه

سبتمبر 2023: 4000 جنيه

فبراير 2024: 6000 جنيه