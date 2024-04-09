نواب وأحزاب: قرار رفع الحد الأدنى للأجور يؤكد حرص الدولة على توفير حياة أفضل للمواطنين

ثمن عدد من الأحزاب السياسية والنواب، إعلان المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو ٢٠٢٤.

وقال النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن القرار يأتي في إطار حرص الدولة المصرية بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسى على توفير حياة أفضل للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، بسبب الاضطرابات التي يعاني منها العالم أجمع.



وأكد عضو مجلس الشيوخ في تصريحات لـ«الدستور»، أن القرار برفع الحد الأدنى للأجور يسهم في تحقيق مصلحة العاملين بالقطاع الخاص، في ظل متغيرات اقتصادية أثرت بشكل كبير على الحالة المعيشية لهم.



كما أكد القيادى بحزب مستقبل وطن أن القيادة السياسية بزعامة الرئيس السيسي تولى اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الخاص، وتعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية لهم.



وشدد "عفيفي" على أن القرار سيكون له الكثير من العوامل الإيجابية سواء على صاحب المنشأة أو العامل، الذي سيكون حريصًا على العمل وزيادة الإنتاج بشكل أكبر، مما سيكون له بالغ العائد الاقتصادي الجيد لصاحب العمل.



وثمنت النائبة سكينة سلامة عضو مجلس النواب إعلان المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، مشيرة إلى أن المجلس القومي للأجور استجاب لطلب الإحاطة المُقدم من النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، الذي تم مناقشته في لجنة القوى العاملة بالبرلمان بداية العام الجاري.



وأوصت برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بمختلف شركات القطاع الخاص عملا بالمادة 134 من الدستور، والمادة 212 و213، من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن رفع الحد الأدنى لأجور ملايين من المواطنين العاملين بمختلف شركات القطاع الخاص.



ورصدت النائبة سكينة سلامة، شكاوي أعداد كبيرة من العاملين في مختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ممن يعانون من تدني مرتباتهم وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور الرسمي، إذ أكدت أن أغلب شركات وكيانات القطاع الخاص، لم تطبق قرار رئيس الجمهورية الأخير الخاص برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 55% ليصل إلى 6 آلاف جنيه بدلا عن 3 آلاف جنيه.



وقالت "سلامة": هذا الراتب رقم هزيل وضعيف للغاية مقارنة بالارتفاعات الفلكية التي تشهدها أسعار جميع السلع.



كما اعتبر ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، قرار وزير القوى العاملة، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، إجراء طبيعى بعد التخفيض الكبير الذى حدث للجنيه المصرى أمام الدولار وما تبعه من زيادة التضخم وارتفاع كبير فى الأسعار مما صعب حياة الكثير من الأسر المصرية.



وأكد “الشهابي”، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا الإجراء الذى اتخذه المجلس القومى للأجور ممثلا للحكومة يأتي في إطار حرصها على توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة بعد قرارات محافظ البنك المركزى الاخير، مؤكدا رئيس حزب الجيل أن رفع الحد الأدنى للأجور يساعد على تحقيق التوازن بين صاحب العمل والعامل وهو ما يحقق مصلحة العمل وزيادة الإنتاجية.



وأشار "الشهابى" إلى أن هذا القرار، أيضا يأتى تفعيلا لتعهدات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى أكدها أكثر من مرة بعد الانتخابات الرئاسية وآخرها فى إفطار الأسرة المصرية بالاستمرار فى دعم المواطنيين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية والاكثر إحتياجا فى المجتمع ومنهم العمال.



ولفت إلى أن قرار رفع الحد الادنى للأجور يقدم المزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال وهو ما يؤدى إلى تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج.

كما أشاد ريمون ناجي، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ليصبح 6000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه.



واعتبر ناجي، في تصريحات خاصة، أن القرار خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، وسيسهم في تحسين مستوى معيشة العمال، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.



وأشار ناجي إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور ستنعكس بشكل إيجابي على القطاع الخاص بأكمله، حيث ستزيد من قدرة العمال الشرائية، مما سيسهم في زيادة الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي.

وأكد أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بكافة الفئات المجتمعية وتحسين المعيشة للمواطنين وتحقيق حياة كريمة، ويعتبر قرار زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة إيجابية ستسهم في تحسين مستوى معيشة العمال، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية.