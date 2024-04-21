الطوباوي أوبالد.. تكريم رهبان خدام مريم

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوي أوبالدو دا سان سيبولكرو الراهب من رهبنة خدام مريم، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها: انه وُلد أوبالدو أديماري حوالي عام 1245م في فلورنسا لعائلة ثرية؛ وفي شبابه عاش حياة فاسدة نوعاً ما، مستمتعاً بثروته ولعب دوراً هاماً في الأحداث السياسية المضطربة في ذلك الوقت، إلى جانب الإمبراطور ضد البابا.

في سن الثلاثين تقريباً، سمع عظة للقديس فيليب بينيزي الذي كان في فلورنسا في مهمة سلام، فتأثر بها كثيراً لدرجة أنه تخلى عن مهنته العسكرية، ووعد بقضاء بقية حياته في التكفير عن الذنوب لتعويض ما مضى. أدخله القديس فيليب في رهبانية خدام مريم ورسمه كاهنًا.



اشتهر بلطفه، لدرجة أنه قيل إنه عندما كان يدخل حديقة الدير كانت الطيور تستقر على رأسه وكتفيه. نُسبت إليه العديد من المعجزات، وكان القديس فيليب نفسه معجبًا بقداسته لدرجة أنه اختاره ككاهن اعتراف له، كما اصطحبه معه في مهمات الوعظ.

عاش أبالدو معظم حياته في دير خدام مريم في مونتي سيناريو، حيث توفي في 9 أبريل 1315، ودفن في كنيسة الدير نفسه، بجوار السبعة المقدسين المؤسسين. وتوجد في كنيسة القديسة ماريا أنونزياتا في فلورنسا صورة من القرن الخامس عشر تظهره في هيئة شخص نحيل وزاهد. وقام البابا بيوس السابع بإعلانه طوباوياً في 3 أبريل 1821م.

وبرعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وتحت شعار "صلاتي حياة وحياتي صلاة"، أقيمت فعاليات الرياضة الفصحية، بكنيسة السيدة العذراء والقديس إسطفانوس، بشبرا الخيمة، تزامنًا مع مسيرة الصوم الأربعيني المقدس، وذلك في الفترة من الثاني عشر، وحتى الرابع عشر من الشهر الجاري.



حضر الرياضة الروحية القمص مرقس لطفي، والأب بولس بباوي، راعيا الكنيسة، حيث تضمنت الأمسيات صلاة القداس الإلهي، والتأملات الكتابية، كما قدم كورال "قلب يسوع"، عددًا من الترانيم المتنوعة.



قاد إرشادات الرياضة الفصحية الأب يوحنا سعد، راعي كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل، الذي تحدث حول شعار الرياضة "صلاتي حياة وحياتي صلاة"، انطلاقًا من الصلاة الربانية، وعلاقة الإنسان بالله، متسائلًا: لماذا نصلي؟.

كذلك، ألقى الأب مينا أنور الكومبونياني تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "الصلاة كخبرة شخصية بين الله والإنسان"، متسائلًا: هل يمكنني أن أصلي وسط ضوضاء العالم؟.



واختتمت الرياضة الروحية بتكريم عشر أسر من أبناء الرعية، بمناسبة أعياد الأسرة.